Шайба Радулова принесла "Далласу" победу над "Ванкувером"

"Даллас" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победную шайбу в конце 3-го периода забросил нападающий Александр Радулов. Россиянин провел на площадке 21 минуту 30 секунд.

Форвард "Кэнакс" Николай Голдобин отыграл 15 минут 6 секунд, но результативными действиями не отметился.

"Даллас" набрал 31 очко в 27 играх и поднялся на 4-е место в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Даллас" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: Хорват - Бенн, Радулов.

Наши: Голдобин (15.06/1/0) - Радулов (21.30/2/1).