Шайба Радулова принесла "Далласу" победу над "Ванкувером"

"Даллас" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победную шайбу в конце 3-го периода забросил нападающий Александр Радулов. Россиянин провел на площадке 21 минуту 30 секунд.
Форвард "Кэнакс" Николай Голдобин отыграл 15 минут 6 секунд, но результативными действиями не отметился.
"Даллас" набрал 31 очко в 27 играх и поднялся на 4-е место в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Даллас" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: Хорват - Бенн, Радулов.
Наши: Голдобин (15.06/1/0) - Радулов (21.30/2/1).
Radulov with the backhand to take the lead! 😱😱😱 #GoStars pic.twitter.com/W8D3uOPVU7– Dallas Stars (@DallasStars) 1 декабря 2018 г.
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