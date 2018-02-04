Шайба Радулова помогла "Далласу" разгромить "Миннесоту"

"Даллас" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Одну из шайб в этой встрече забросил нападающий "Старз" Александр Радулов. Россиянин провел на площадке 16 минут 9 секунд и завершил игру с показателем "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Миннесота" - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Янмарк - 15 (бол., Клингберг, Спецца), 28:58 - 1:0. Джонс - 6, 29:37 - 2:0. Бенн - 21 (бол., Шор, Сегин), 31:49 - 3:0. Сегин - 25 (Бенн, РАДУЛОВ), 34:06 - 4:0. Зукер - 21 (Гранлунд, Сперджен), 45:40 - 4:1. РАДУЛОВ - 21 (Сегин), 48:05 - 5:1. Хэмьюс - 2 (Патерин, Ритчи), 56:02 - 6:1.

Вратари: Лехтонен - Стэлок (Дубник, 40:00).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (9+20+9) - 31 (10+15+6).

Наши: Радулов (16:09/5/2) - -.

4 февраля. Даллас. American Airlines Center.