Шайба Радулова помогла "Далласу" разгромить "Миннесоту"

"Даллас" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Одну из шайб в этой встрече забросил нападающий "Старз" Александр Радулов. Россиянин провел на площадке 16 минут 9 секунд и завершил игру с показателем "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Миннесота" - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Янмарк - 15 (бол., Клингберг, Спецца), 28:58 - 1:0. Джонс - 6, 29:37 - 2:0. Бенн - 21 (бол., Шор, Сегин), 31:49 - 3:0. Сегин - 25 (Бенн, РАДУЛОВ), 34:06 - 4:0. Зукер - 21 (Гранлунд, Сперджен), 45:40 - 4:1. РАДУЛОВ - 21 (Сегин), 48:05 - 5:1. Хэмьюс - 2 (Патерин, Ритчи), 56:02 - 6:1.
Вратари: Лехтонен - Стэлок (Дубник, 40:00).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 38 (9+20+9) - 31 (10+15+6).
Наши: Радулов (16:09/5/2) - -.
4 февраля. Даллас. American Airlines Center.
Материалы других СМИ
ростовский свин
Sправедливый..усталость никто не отменял-) учитывая перелет из минесоты на границе с канадой в техас,на границе с мексикой,всю америку с севера на юг пересекли, а даллас неплох , я думаю в конце концов подвинет блюз с 3 строчки. Все таки Есть необьяснимые вещи: радулову особенно прет в зеленом-)
10:31
fifa_guru
король бортов
08:27
Sправедливый
Да уж, облажались "дикари" ... И, так получилось, что и я вместе с ними. ))) "Даллас" с победой, Радулов молодец!
08:16
Долго наблюдал за идиотами на эт
Рудусегабенн иногда могут всех порвать
08:01
PvsZ
Хорошо, что ушёл из днищенского Монреаля. Не то чтобы Даллас прям первый претендент на Стэнли, но куда как приличнее команда.
07:59
HarryAngel
Рад за раду. Чего только не писала североамериканская пресса про него, еще года три назад, а он вернулся и все доказал. Радулов - второй год подряд лучший трансфер в НХЛ
07:07