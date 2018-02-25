Шайба Проворова помогла "Филадельфии" победить "Оттаву"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" на выезде победила "Оттаву" – 5:3. Первую шайбу в этой встрече забил защитник "Флайерз" Иван Проворов. В этом сезоне Проворов провел 62 матча и набрал 29 (11+18) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" (Оттава) - "Филадельфия " (Филадельфия) - 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Голы: ПРОВОРОВ - 11 (Жиру, Гостисбеер), 0:28 - 0:1. Хегг - 2, 7:14 - 0:2. Хоффман - 17 (бол., Шабо, Райан), 12:14 - 1:2. Жиру - 22 (Мэннинг), 44:15 - 1:3. Патрик - 9 (Мэннинг, Ворачек), 47:05 - 1:4. Мэннинг - 6 (Гудас), 48:56 - 1:5. Дзингел - 17 (Смит, Стоун), 56:47 - 2:5. Дюшен - 17 (Стоун, Хоффман), 59:03 - 3:5.

Вратари: Андерсон (59:20) - Мразек.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (12+9+7) - 39 (12+12+15).

Наши: - - Проворов (21:28 / 1/ -1).

24 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.