Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Нью-Джерси" – 3:1. В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились Трэвис Конекны, Валттери Филппула и Иван Проворов.

Российский форвард "летчиков" провел на льду 23 минуты и был назван третьей звездой матча. Данная победа стала для "Филадельфии" второй подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Голы: Конекны – 7 (Гостисбеер, Лотон), 3:29 – 1:0. Филппула – 10 (Раффль, Гудас), 8:30 – 2:0. ПРОВОРОВ – 9 (Конекны, Жиру), 12:15 – 3:0. Братт – 12 (бол., Батчер, Холл), 28:12 – 3:1.

​Вратари: Нойвирт - Кинкейд (Эплби, 12:15, 57:48 - 58:22, 59:06 - 59:58).

Штраф: 15 – 13.

Броски: 31 (13+11+7) – 29 (5+14+10).

Наши: Проворов (23:13/6/2).

20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Турнирная таблица – здесь