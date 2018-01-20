Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Нью-Джерси" – 3:1. В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились Трэвис Конекны, Валттери Филппула и Иван Проворов.
Российский форвард "летчиков" провел на льду 23 минуты и был назван третьей звездой матча. Данная победа стала для "Филадельфии" второй подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Голы: Конекны – 7 (Гостисбеер, Лотон), 3:29 – 1:0. Филппула – 10 (Раффль, Гудас), 8:30 – 2:0. ПРОВОРОВ – 9 (Конекны, Жиру), 12:15 – 3:0. Братт – 12 (бол., Батчер, Холл), 28:12 – 3:1.
Вратари: Нойвирт - Кинкейд (Эплби, 12:15, 57:48 - 58:22, 59:06 - 59:58).
Штраф: 15 – 13.
Броски: 31 (13+11+7) – 29 (5+14+10).
Наши: Проворов (23:13/6/2).
20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Забил стоя на пятаке, дали сделать три касания/броска, прям как форвард)
08:03
Упёртый русский
Российский защ, конечно. ____________Ну а что, фильки не плохи. Их шансы на ПО расцениваю как неплохие.
00:16