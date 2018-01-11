Шайба Пайэтта принесла "Оттаве" победу над "Торонто"

"Торонто" на своем льду уступил "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Том Пайэтт. Это второе подряд поражение для "Мэйпл Ливз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Оттава" - 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Голы: Шабо - 3 (Дзингел), 11:26 - 0:1. Хоффман - 11 (Дюшен), 21:52 - 0:2. Боргман - 3 (Бозак, Комаров), 38:10 - 1:2. ван Римсдайк - 19 (Бозак, Марнер), 40:54 - 2:2. Дюмон - 1 (Хлапик, Бэрроуз), 42:15 - 2:3. Райлли - 5 (Нюландер, Хэйнси), 52:28 - 3:3. Пайэтт - 5 (Дюшен, Смит), 56:55 - 3:4.
Вратари: Андерсен (57:38 - 58:55, 58:58 - 59:34, 59:39) - Андерсон.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 48 (16+16+16) - 32 (12+12+8).
11 января. Торонто. Air Canada Centre.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ