Шайба Панарина принесла "Чикаго" победу

"Чикаго" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, записавший на свой счет 40 (16+24) очко в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Каролина" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Тэйвз - 7 (Хосса, Хиностроза), 12:13 - 1:0. ПАНАРИН - 16 (бол., Кейн, Кит), 33:29 - 2:0. Раск - 11 (Рэтти, Скиннер), 39:55 - 2:1.
Вратари: Дарлинг - Уорд (58:15 - 59:58).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 24 (9+7+8) - 40 (19+12+9).
Наши: Анисимов (18:42/0/0), Панарин (18:02/4/0) - -.
7 января. Чикаго. "Юнайтед Центр".
3-on-3 OT is amazing to watch. #NYIvsCOL pic.twitter.com/Mq1vqGZlTN– Not Panarin (@NotPanarin72) 7 января 2017 г.
Трубадур
видос ваще в тему :)
08:37