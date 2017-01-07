Шайба Панарина принесла "Чикаго" победу

"Чикаго" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, записавший на свой счет 40 (16+24) очко в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Каролина" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Тэйвз - 7 (Хосса, Хиностроза), 12:13 - 1:0. ПАНАРИН - 16 (бол., Кейн, Кит), 33:29 - 2:0. Раск - 11 (Рэтти, Скиннер), 39:55 - 2:1.

Вратари: Дарлинг - Уорд (58:15 - 59:58).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (9+7+8) - 40 (19+12+9).

Наши: Анисимов (18:42/0/0), Панарин (18:02/4/0) - -.

7 января. Чикаго. "Юнайтед Центр".