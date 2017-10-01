Шайба Панарина помогла "Коламбусу" обыграть "Питтсбург"

"Коламбус" в предсезонном матче обыграл "Питтсбург" - 3:0. Одну из шайб за "Блю Джэкетс" забросил российский форвард Артемий Панарин, который провел на площадке 18 минут 35 секунд. Голкипер Сергей Бобровский отыграл целый поединок и отразил 21 бросок из 21.

В составе "Пингвинз" на лед выходил нападающий Евгений Малкин. Он провел 15 минут 55 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Питтсбург" - "Коламбус" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Колверт - 1 (Дюбуа, Веренски), 16:19 - 0:1. Бьоркстранд - 2 (Джонсон, Савар), 17:27 - 0:2. ПАНАРИН - 1 (бол., Аткинсон, Фолиньо), 50:26 - 0:3.

Вратари: Мюррей - Бобровский.

30 сентября. Питтсбург. PPG Paints Arena.