Шайба Панарина не спасла "Коламбус" от поражения

"Баффало" на своем льду обыграло "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сэйбрз" удалось прервать серию из пяти поражений кряду.
Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал российский нападающий Артемий Панарин, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 26 сэйвов.
"Баффало" идет на последнем месте в Восточной конференции, а "Коламбус" - на 5-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Коламбус" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Пульо - 9 (Окпосо, Айкел), 11:41 - 1:0. Окпосо - 7 (Кейн, Гюле), 47:18 - 2:0. ПАНАРИН - 12 (бол., Веренски, Джонс), 53:45 - 2:1. Айкел - 18 (п.в., О`Райлли), 59:54 - 3:1.
Вратари: Улльмарк - БОБРОВСКИЙ (58:26 - 59:54).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 29 (15+7+7) - 45 (11+15+19).
Наши: - - Панарин (23:15/3/-2).
12 января. Баффало. KeyBank Center.
spetrov
...Хочешь сделать правильно, сделай сам. :)
07:36
spetrov
Да, видимо, запа(на)рился играть на других.
07:35
ВеликийПашаБуре
Нормального закатил. Обыграл всех и с лопаты!
07:24
fifa_guru
ну и результаты сегодня.. кто должен выиграть - проиграл, букмекеры ликуют)
06:12