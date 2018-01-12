Шайба Панарина не спасла "Коламбус" от поражения

"Баффало" на своем льду обыграло "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сэйбрз" удалось прервать серию из пяти поражений кряду.

Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал российский нападающий Артемий Панарин, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 26 сэйвов.

"Баффало" идет на последнем месте в Восточной конференции, а "Коламбус" - на 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Коламбус" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Пульо - 9 (Окпосо, Айкел), 11:41 - 1:0. Окпосо - 7 (Кейн, Гюле), 47:18 - 2:0. ПАНАРИН - 12 (бол., Веренски, Джонс), 53:45 - 2:1. Айкел - 18 (п.в., О`Райлли), 59:54 - 3:1.

Вратари: Улльмарк - БОБРОВСКИЙ (58:26 - 59:54).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 29 (15+7+7) - 45 (11+15+19).

Наши: - - Панарин (23:15/3/-2).

12 января. Баффало. KeyBank Center.