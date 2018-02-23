Шайба Панарина и 18 сэйвов Бобровского не помогли "Коламбусу" победить "Филадельфию"

"Филадельфия" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету Нолана Патрика.

В составе "Блю Джэкетс" 19 минут 43 секунды отыграл нападающий Артемий Панарин, который записал на свой счет шайбу. Это очко стало для россиянина 200-м в НХЛ. Голкипер Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 20.

В еще одной игре "Нью-Джерси" победил "Миннесоту" - 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Коламбус" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: ПАНАРИН - 17, 32:51 - 0:1. Жиру - 21 (Кутюрье, Гостисбеер), 42:34 - 1:1. Патрик - 8 (бол., Гостисбеер, Жиру), 49:49 - 2:1.

Вратари: Мразек - БОБРОВСКИЙ (58:32 - 59:54).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 20 (7+6+7) - 20 (2+14+4).

Наши: Проворов (22:48/0/-1) - Панарин (19:43/1/0).

23 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

"Нью-Джерси" - "Миннесота" - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Холл - 26 (бол., Ватанен, Палмиери), 10:27 - 1:0. Ноесен - 8 (Зэйджак, Вуд), 24:17 - 2:0. Райлли - 2 (Нидеррайтер, Дамба), 27:28 - 2:1. Эрикссон Эк - 3 (Винник, Гранлунд), 32:25 - 2:2. Стюарт - 9 (Силер), 33:04 - 2:3. Стаал - 27 (п.в., Койл), 58:42 - 2:4.

Вратари: Лэк (58:31 - 58:42, 59:23 - 59:50) - Стэлок.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 40 (18+6+16) - 25 (6+13+6).

23 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.