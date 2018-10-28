Шайба Овечкина - в десятке лучших голов недели в НХЛ

НХЛ назвала топ-10 лучших голов игровой недели в регулярном чемпионате.
Шайба российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина заняла девятое место.
Лучшим был признан гол форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби.
10. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл")
9. Александр Овечкин ("Вашингтон")
8. Джон Таварес ("Торонто")
7. Джейсон Дикинсон ("Даллас")
6. Брент Бернс ("Сан-Хосе")
5. Томаш Хертл ("Сан-Хосе")
4. Якуб Ворачек ("Филадельфия")
3. Джонни Годро ("Калгари")
2. Давид Пастрняк ("Бостон")
1. Сидни Кросби ("Питтсбург")
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