Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" в 3-м матче серии

"Вашингтон" вырвал победу у "Питтсбурга" в 3-м матче 1/4 финала Кубкка Стэнли (4:3). Автором победной шайбы в концовке встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, который также сделал голевую передачу. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".
Голевыми передачами в этом матче также отметились российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
3-й матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
Голы: Карлсон - 2 (бол., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 20:48 - 0:1. Гюнтцель - 8 (Шульц, Кросби), 24:33 - 1:1. Хернквист - 4 (бол., МАЛКИН, Кессел), 26:49 - 2:1. Стивенсон - 2 (Оши, Бэкстрем), 31:04 - 2:2. Кросби - 8 (Гюнтцель, Летанг), 36:27 - 3:2. Нисканен - 1 (ОРЛОВ, Уилсон), 45:06 - 3:3. ОВЕЧКИН - 8 (Бэкстрем), 58:53 - 3:4.
Вратари: Мюррей (59:22) - Холтби.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 22 (9+10+3) - 22 (7+5+10).
Наши: Малкин (19:07/2/-2) - Кузнецов (21:34/2/0), Овечкин (20:24/2/1), Орлов (20:39/0/1).
2 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 1-2.
maxcds
пионер, даже отбросив репутацию уилсона, учитывая разницу в росте, и прочее и прочее, на повторах чётко видно, что он прыгал.
06:51
Монте-Кристо (Мститель) .
А в целом пока Виннипег самое сильное впечатление производит. Мощную Миннесоту вынесли в 5 играх. Суперсильный Нэшвилл переигрывают. Да еще как ! Состав у них супер ! Конечно, и Вегас впечатляет тоже. Но нынешний Лос-Анджелес слабее Миннесоты. А Сан-Хосе слабее Нэшвилла. Да и состав его оставляет желать лучшего. Хоть и бьются, как загнанные в угол звери. Но не верится в них.
06:51
ростовский свин
ну и бэкстрем - помню многие не согласились -когда я написал что в нынешнем виде он не хуже малкина нынешнего.Однако все шведа и любят за такую игру и пас на овечкина.Пауза мхатовская.Это тонкий игрок.
06:50
ростовский свин
вашингтон лучше,быстрее,заряженее,мобильнее.Мюррей дно,не способен он сыграть всю серию без замен,не тянет,3 шайба его.По моментам равенство,своя площадка ничего не дает пенс.Это о многом говорит.По штангам равенство,по катанию шайбы по линии ворот тоже 1-1.Холтби надежнее,а овечкин забивает в решающие моменты.Без малкина вышедшего на свой проэктный уровень -будет 4-1,максимум 4-2 в пользу вашингтона.У питсбурга только один козырь - если потащит малкин.Это единственный ресурс для усиления.Но вашингтон сильнее -не зря мне интуиция предсказывала их победу.О чем я писал перед серией.
06:47
.BattleFish.
Хит Уилсона был на грани, но скорее всего был не по правилам, здоровья пингвину! Запомнил момент когда Олексяк сделал на Томе кроссчекинг несколько раз, Уилсон только смеялся и не отвечал, думаю такими провокациями он будет заниматься всю серию!
06:39
.BattleFish.
Монте-Кристо (Мститель) . mikha1 ................ Что закусывать ? Пиво ? Кроме него, я ничего не пью. Да и пиво пью максимум два раза в месяц. Вот 9-го мая пиво и выпью.-------------надеюсь со средними креветками!?
06:36
HBK621381
$n10nep$ =========А чем он такой уж грязный? Судьи ничего не увидели. Да и игрок ПП прекрасно видел, что Уилсон едет его хитовать. Так получилось, что он оказался не на прямых ногах, поэтому и получилось, что Уилсон немного задел голову. Имхо, ничего умышленного там не было.========== Говорят, что сломана челюсть и сотряс, ========а так да, ничего умышленного там не было.(с)
06:32
kargot
Может наконец проклятие 2го раунда будет снято, Ови это заслужил.
06:31
mikha1
BattleFish. -------------СХШ думаю возьмет КС, но очень странно складывается серия с Вегасом, будет вообще шок если в финал кубка выйдут селяне из Манитобы и Азино три топора!)___ Нет у меня уверенности, что СХ пройдут Вегас.. Флери, конечно, тоже не идеален, но в отличие от большинства остальных психологически в этом плей-офф устойчив. И пропускает меньше всех, хотя бросков по воротам всегда много. Интересно будет посмотреть на дуэль двух лучших этого плова: Флери и Хеллебака!
06:27
Монте-Кристо (Мститель) .
mikha1 ................ Что закусывать ? Пиво ? Кроме него, я ничего не пью. Да и пиво пью максимум два раза в месяц. Вот 9-го мая пиво и выпью. Святое ! Родня будет водку пить, а я пиво. Так давно сложилось. Да и родня уже сама почти не пьет. Это мы по молодости шороху наводили. Лет 20-25 назад. А теперь только по самым большим праздникам выпиваем. Хоть собираемся вместе часто.
06:27
$n10nep$
maxcds почему не обсуждается грязный хит уилсона? негодяй 06:15 ============================== А чем он такой уж грязный? Судьи ничего не увидели. Да и игрок ПП прекрасно видел, что Уилсон едет его хитовать. Так получилось, что он оказался не на прямых ногах, поэтому и получилось, что Уилсон немного задел голову. Имхо, ничего умышленного там не было.
06:20
maxcds
почему не обсуждается грязный хит уилсона? негодяй
06:15
mikha1
Монте-Кристо (Мститель) ....А в целом отличное начало дня ! Еще бы серию до 9-го мая закончили. А то 10-го утром мне будет не встать...Так закусывать надо)) А в остальном поддерживаю.
06:14
.BattleFish.
mikha1 Судя по всему Виннипег становится главным претендентом на КС. 06:10-------------СХШ думаю возьмет КС, но очень странно складывается серия с Вегасом, будет вообще шок если в финал кубка выйдут селяне из Манитобы и Азино три топора!)
06:13
mikha1
Монте-Кристо (Мститель) ..А в целом отличное начало дня ! Еще бы серию до 9-го мая закончили. А то 10-го утром мне будет не встать..... Так закусывать надо)) А в остальном поддерживаю
06:11
.BattleFish.
$n10nep$ .BattleFish. =========================== Вот не знаю почему, но Бостон тоже бесит. Хотя трио там шикарное. Я еще помню времена, когда Марши набирал по 50-55 очков за сезон, но играл при этом здорово. А сейчас еще и в реализации добавил. Хоть он и козел редкостный, но не восхищаться им нельзя. Вот кто точно сделал себя сам, как и Дацюк. 06:06------------лично я к Маршанду ровно, Бостон всегда не нравился, эта дрянь Хара, тупица Лучич когда еще там был, этот комментатор в своей будке постоянно истерил когда мишки били кого нибудь, с тех пор неприятное сложилось о них впечатление!
06:11
mikha1
Судя по всему Виннипег становится главным претендентом на КС.
06:10
$n10nep$
Ростовский наверное в конвульсиях оргазма бьется))
06:09
Монте-Кристо (Мститель) .
А в целом отличное начало дня ! Еще бы серию до 9-го мая закончили. А то 10-го утром мне будет не встать...
06:09
$n10nep$
.BattleFish. может быть критика дает плюс +10 к удаче!?) ========================== Женьку то? Мб))
06:07
$n10nep$
.BattleFish. =========================== Вот не знаю почему, но Бостон тоже бесит. Хотя трио там шикарное. Я еще помню времена, когда Марши набирал по 50-55 очков за сезон, но играл при этом здорово. А сейчас еще и в реализации добавил. Хоть он и козел редкостный, но не восхищаться им нельзя. Вот кто точно сделал себя сам, как и Дацюк.
06:06
.BattleFish.
$n10nep$ Я давно слежу за Малкиным и Кросби. У Сида был конечно большой спад пару лет назад, но в основном он карьеру проводит ровно. Сейчас даже лучше играет, чем в молодости, но сейчас проблемы с реализацией. Причем большие. Малкин же сильно сдал, но у него как раз сейчас все заходит. В последние два сезона ему очень легко даются очки, причем игрой он их не подтверждает. И здесь я склоняюсь к тому, что это везение. 06:03----------------может быть критика дает плюс +10 к удаче!?)
06:06
= Даль =
Тут пингвинам голову пеплом посыпать не надо. Абсолютно равная игра, при больших проблемах с составом
06:06
$n10nep$
Марио66 К Малычу более пристальное внимание на ветках всегда по двум причинам: 1. он свой. 2. патриоты считают, что его, такого талантомвого и неповторимого, зажимают в Питтсбурге в угоду рабочей политпроектной лошади. 06:03 =================================== Кто так считает? Покажи мне их? Потому как я давно так не считаю. Там уже зажимать некого...
06:04
.BattleFish.
$n10nep$ .BattleFish. $n10nep$ .BattleFish. $n10nep$ Сегодня у у болел ПП будет рвать под 10 баллов)) 05:44--------------на Малкине как всегда отыграются, всех собак на него спустят, ведь Сид безгрешен и просто Бох!) 05:48 ================================= Ну положа руку на сердце, Сид лучший у пингвинов и очень сильно проводит серию. Но малкин свою парцию фекалий сегодня конечно же получит. 05:50---------------я согласен, просто когда Кросби был дном в позапрошлом ПО (победа в финале с СХШ) его никто не критиковал, а Малкин всегда получается на орехи, неважно как играет, плохо или хорошо! Щас еще придет сифилитик Малаш и тоже вбросит на вентилятор!) 05:56 =============================================== Да, про этого придурка я что-то забыл совсем)) Тот навоняет на всю ветку. Но Женьку все нравится в Питтсбурге, ты же знаешь)) Да и Сид лучший друг, как никак. Потерпит ради дружбы)) 05:58------------))))))))))))))))))) но ты знаешь мне главное, чтобы мерзкий Бостон вылетел, чтобы победил либо клуб без КС, либо с россиянами в составе! Худоба немного не в счет!)
06:04
$n10nep$
Марио66 Зачем Овечкину нужна победная шайба в овертайме седьмого матча финала КС, когда у него есть семь Ришаров? 05:59 ================================== Для магии чисел.
06:03
Марио66
К Малычу более пристальное внимание на ветках всегда по двум причинам: 1. он свой. 2. патриоты считают, что его, такого талантомвого и неповторимого, зажимают в Питтсбурге в угоду рабочей политпроектной лошади.
06:03
$n10nep$
Я давно слежу за Малкиным и Кросби. У Сида был конечно большой спад пару лет назад, но в основном он карьеру проводит ровно. Сейчас даже лучше играет, чем в молодости, но сейчас проблемы с реализацией. Причем большие. Малкин же сильно сдал, но у него как раз сейчас все заходит. В последние два сезона ему очень легко даются очки, причем игрой он их не подтверждает. И здесь я склоняюсь к тому, что это везение.
06:03
Mangust071
А Уилсон провакатор и сегодня половина ПП вместо того чтобы играть в хоккей, пытались его хитануть))) Уилсон очень важный игрок!
06:01
mikha1
Монте-Кристо (Мститель) .В Виннипеге суперматч !____ Нэшвиллу имеет смысл сменить вратаря. Психологическое состояние Ринне явно не айс.
06:00