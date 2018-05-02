Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" в 3-м матче серии

"Вашингтон" вырвал победу у "Питтсбурга" в 3-м матче 1/4 финала Кубкка Стэнли (4:3). Автором победной шайбы в концовке встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, который также сделал голевую передачу. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".

Голевыми передачами в этом матче также отметились российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

3-й матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Голы: Карлсон - 2 (бол., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 20:48 - 0:1. Гюнтцель - 8 (Шульц, Кросби), 24:33 - 1:1. Хернквист - 4 (бол., МАЛКИН, Кессел), 26:49 - 2:1. Стивенсон - 2 (Оши, Бэкстрем), 31:04 - 2:2. Кросби - 8 (Гюнтцель, Летанг), 36:27 - 3:2. Нисканен - 1 (ОРЛОВ, Уилсон), 45:06 - 3:3. ОВЕЧКИН - 8 (Бэкстрем), 58:53 - 3:4.

Вратари: Мюррей (59:22) - Холтби.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 22 (9+10+3) - 22 (7+5+10).

Наши: Малкин (19:07/2/-2) - Кузнецов (21:34/2/0), Овечкин (20:24/2/1), Орлов (20:39/0/1).

2 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 1-2.