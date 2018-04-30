Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" сравнять счет в серии с "Питтсбургом"

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ - 4:1. Одну из шайб забросил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 18 минут 28 секунд. Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 7 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 22 минуты 17 секунд.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. "Кэпиталз" сравняли счет в серии - 1-1.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: ОВЕЧКИН - 7, 1:26 - 1:0. Врана - 1 (бол., Эллер, Холтби), 14:54 - 2:0. Коннолли - 1 (Эллер), 22:08 - 3:0. Летанг - 2 (Шульц, Гюнтцель), 33:04 - 3:1. Бэкстрем - 3 (п.в., Уилсон, Эллер), 59:53 - 4:1.

Вратари: Холтби - Мюррей (57:20 - 58:17, 58:38 - 59:53).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 32 (20+6+6) - 33 (10+16+7).

Наши: Овечкин (18:28/4/1), Кузнецов (19:07/0/1), Орлов (22:17/3/0) - -.

29 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.