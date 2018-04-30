Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" сравнять счет в серии с "Питтсбургом"

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ - 4:1. Одну из шайб забросил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 18 минут 28 секунд. Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 7 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 22 минуты 17 секунд.
Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. "Кэпиталз" сравняли счет в серии - 1-1.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: ОВЕЧКИН - 7, 1:26 - 1:0. Врана - 1 (бол., Эллер, Холтби), 14:54 - 2:0. Коннолли - 1 (Эллер), 22:08 - 3:0. Летанг - 2 (Шульц, Гюнтцель), 33:04 - 3:1. Бэкстрем - 3 (п.в., Уилсон, Эллер), 59:53 - 4:1.
Вратари: Холтби - Мюррей (57:20 - 58:17, 58:38 - 59:53).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 32 (20+6+6) - 33 (10+16+7).
Наши: Овечкин (18:28/4/1), Кузнецов (19:07/0/1), Орлов (22:17/3/0) - -.
29 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
igogohruhru
Кузнецов - молодец, зажигалочка. Если его убрать - все вообще встанет, в зону не войдут в большинстве. А что ошибки иногда делает, так на то есть известная пословица.
01:58
Антон Шипулин гений биатлона
Монте-Кристо (Мститель) . Кузнецов не имел права сдачи давать Летангу. Чуть не подвел команду. ======================================================================================================== Чуть не считается. Зато в прошлом матче из-под кое-кого Кросби гол забил. А в первом голе было так, цитирую: " В первом случае Александр не справился со своим весом и рухнул на лед, едва не проломив там дыру. Он так смешно хотел заблокировать бросок, что рассмеялся даже Холтби."
01:55
fifa_guru
maks55555 может все же Сароса оставить?))
01:53
Монте-Кристо (Мститель) .
bezik ............... Одень очки - это образное выражение. Когда пациент безнадежен.
01:51
maks55555
fifa_guru----Кстати, сейчас будет противостояние Ринне и Хеллебайка - раунд 2, в первом явно выиграл американец))
01:49
Монте-Кристо (Мститель) .
Кузнецов не имел права сдачи давать Летангу. Чуть не подвел команду. Я уж не пишу, про не засчитанный гол. Таких привозов даже Орлов не совершает.
01:48
fifa_guru
Монте-Кристо (Мститель) . а в лиге сейчас топ-вратари то есть по твоему мнению?
01:47
fifa_guru
Антон Шипулин гений биатлона С Уилсоном - судьи должны пингвина были удалять на 2 минуты, простили еще)) Уилсон ехал по своим делам, никому не мешал, тот сам увидя бегущего Ови отшатнулся головой резко назад и врезался в плечо рядом ехавшего Уилсона. Мог травму плеча нанести, 2 минуты надо давать за такое)) // Антоха, ну ты и юморист ))
01:46
bezik
Так я в очках сижу, может посоветовать тебе окулиста?
01:46
Монте-Кристо (Мститель) .
bezik .............. Одень очки и пересмотри момент. Хорошо, что в НХЛ не такие идиоты на просмотре, как ты, работают.
01:44
fifa_guru
maks55555 Если Нэшвилл проиграет, то его положение станет критическим. // это точно.. жду адовой рубки, верю в физрука (с)
01:43
maks55555
Антон Шипулин гений биатлона Уилсон ехал по своим делам, никому не мешал, тот сам увидя бегущего Ови отшатнулся головой резко назад и врезался в плечо рядом ехавшего Уилсона. Мог травму плеча нанести, 2 минуты надо давать за такое))-----Веселишься, значит доволен результатом.
01:42
Монте-Кристо (Мститель) .
Судьи пропустили много нарушений гостей. В частности на неотмытом. Там подсечка клюшкой была. Когда №25 выкатывался на ворота. На Кузнецове. Тому чуть палец на руке Летанг не сломал клюшкой. Но и Уилсон должен быть удален за нарушении на Дюмулине. Кроме того Уилсон и Овечкин взяли Дюмулина в коробочку. За это автоматом две минуты. Нас в хоккейной школе учили, что в коробочку брать нельзя. Это грубое нарушение и сурово карается. Это когда два игрока с разных сторон одновременно применяет силовой прием против одного соперника. Что часто приводит к серьезным травмам.
01:42
fifa_guru
bezik fifa_guru, да еще полчаса какие-то военные будут гимны петь и церемонии будут. Пиндосам мож и нравится, но меня эта ересь напрягает - начинайте вовремя, а до этого хоть час пойте // )))) военные у столичных и жакетов. у Смэшвилла какие-то модные певцы (все-таки деревня продвинутой музыки), а так плюсую к твоим словам ))
01:42
bezik
Werewolf, вопрос н в этом. я понимаю, почему не засчитали. Но мне интересно, где он видит, что "Шайба краешком касалась линии ворот". Это за гранью моего "идиотского" зрения
01:42
maks55555
bezik да еще полчаса какие-то военные будут гимны петь и церемонии будут.----Вот, что значит милитаристская держава, вроде военные не имеют отношения к хоккею, но церемонии там постоянно проводят.
01:41
Антон Шипулин гений биатлона
С Уилсоном - судьи должны пингвина были удалять на 2 минуты, простили еще)) Уилсон ехал по своим делам, никому не мешал, тот сам увидя бегущего Ови отшатнулся головой резко назад и врезался в плечо рядом ехавшего Уилсона. Мог травму плеча нанести, 2 минуты надо давать за такое))
01:41
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . bezik ............... Так идиотов все во много раз больше, чем умных людей. Если судьи не засчитали гол после пяти минут просмотра, то утверждать, что шайба на 100% пересекла линию ворот могут только идиоты._____Т.е. судьи всегда правы? А мы то тут распинаемся что Кузе по руке били.....Моня сказал что судьи не ошибаются ))))))
01:39
bezik
fifa_guru, да еще полчаса какие-то военные будут гимны петь и церемонии будут. Пиндосам мож и нравится, но меня эта ересь напрягает - начинайте вовремя, а до этого хоть час пойте
01:38
maks55555
fifa_guru матч Пега кстати через полчаса)) думаю начну смотреть----Если Нэшвилл проиграет, то его положение станет критическим.
01:38
Werewolf
.BattleFish. Werewolf Сочный Сухарь 01:12: fireman32_В третьем периоде судьи так трогательно оберегали преимущество Вашингтона,что я чуть не прослезился)): ====================Дружище, ты какой хоккей смотрел???? Кто там, что оберегал? Птицам опять страшно повезло, что их в клочья не разорвали в двух первых периодах.____А я тоже видел как первое звено пингвинов ВО ВТОРОМ периоде запирало пятерку вшей в своей зоне несколько раз.-------------в первой встрече я тоже видел как пятерка вшей во главе с Ови несколько раз запирала пингвинов в своей зоне, но все равно проиграли!)____Так тогда и говорили что вши доминировали. Теперь ситуация обратная во втором периоде и вши опять доминируют? Странно как то ))))
01:37
fifa_guru
bezik матч Пега кстати через полчаса)) думаю начну смотреть
01:36
bezik
Монте-Кристо (Мститель) ., на мой взгляд, только слепые идиоты видят, что шайба касается линии.
01:36
Werewolf
ИМХО, игра была абсолютно равной....Мюррей два гола над ловушкой прпустил необязательных, гол не засчитали. Как УР скажет - гол был но его не было))))) Так что все нормуль. Если выйдет Малкин в нормальном состоянии и Дюмулин оклемается - проблем в серии быть не должно. Если без них или с ломаным Малычем, то 50 на 50. По игре равны пока. Но для пингвинов это был выезд. Посмотрим что будет дома.
01:36
bezik
Эх, зачем ломать тащилку Пингвинов. Без него победа (если будет) - неполноценная. Малкина жалко, но Вашики к его травме отношения не имеют
01:35
Антон Шипулин гений биатлона
Кстати, Орлов неплохо так пробил. 2 раза. По рыжей хамоватой морде))
01:34
maks55555
Антон Шипулин гений биатлона Кросби не сломали. Значит, матч прошел зря. Ждем следующей игры----А думаешь должны сломать в этой серии?
01:34
fifa_guru
bezik ну не забывай, играли дома, а сегодня ВК никак нельзя было проигрывать. Малкин думаю выйдет в следующей игре. Обычно Малкин после травм (перерывов) быстро включается в игру. К 1-2 игре результативен. Много вопросов сейчас - а будет ли Хагелин, Дюмулин? и куда поставят Хорни и Киселя если Малкин будет играть
01:34
Монте-Кристо (Мститель) .
bezik ............... Так идиотов все во много раз больше, чем умных людей. Если судьи не засчитали гол после пяти минут просмотра, то утверждать, что шайба на 100% пересекла линию ворот могут только идиоты.
01:34
Антон Шипулин гений биатлона
Кросби не сломали. Значит, матч прошел зря. Ждем следующей игры
01:33