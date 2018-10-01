Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Сент-Луис"

"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" в предсезонном матче НХЛ - 5:2. Одну из шайб "Кэпиталз" забросил нападающий Александр Овечкин, который провел на льду 18 минут 41 секунду. Евгений Кузнецов отыграл 21 минуту 37 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 19 минут 52 секунды.

В составе "Блюз" на площадку выходили нападающие Иван Барбашев и Клим Костин.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вашингтон" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Наши: Овечкин (18:41/1/1), Кузнецов (21:37/6/0), Орлов (19:52/0/0) - Барбашев (18:52/1/0), Костин (8:27/1/-2).