Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Сент-Луис"

"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" в предсезонном матче НХЛ - 5:2. Одну из шайб "Кэпиталз" забросил нападающий Александр Овечкин, который провел на льду 18 минут 41 секунду. Евгений Кузнецов отыграл 21 минуту 37 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 19 минут 52 секунды.
В составе "Блюз" на площадку выходили нападающие Иван Барбашев и Клим Костин.
НХЛ
Предсезонный матч
"Вашингтон" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Наши: Овечкин (18:41/1/1), Кузнецов (21:37/6/0), Орлов (19:52/0/0) - Барбашев (18:52/1/0), Костин (8:27/1/-2).
Even when @ovi8's falling down, his shot is still very, very lethal. 😯 pic.twitter.com/zoOrcHBkDO– NHL (@NHL) 30 сентября 2018 г.