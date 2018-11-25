Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Он отыграл 21 минуту 20 секунд и заработал показатель "+1". Защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, отыграв 20 минут с показателем "-2".

Форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников провел на площадке 17 минут 56 секунд. Вратарь Александр Георгиев отразил 24 броска из 28.

ALEX OVECHKIN DRIVES NAMESTNIKOV INTO THE BOARDS AND THEN TIPS ONE HOME! 3-2 CAPS!#ALLCAPS pic.twitter.com/oKTwAIu32h – Hockey Daily (@HockeyDaily365) 24 ноября 2018 г.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Веси - 8 (Фаст, Хэйс), 9:12 - 1:0. Шей - 2 (Смит, Хэйс), 29:39 - 2:0. Дауд - 2 (Карлсон, Коннолли), 30:10 - 2:1. Врана - 6, 36:27 - 2:2. Овечкин - 17 (Карлсон, Орлов), 39:30 - 2:3. Стром - 2 (Хауден, Пионк), 45:30 - 3:3. Коннолли - 4 (Карлсон, Врана), 53:36 - 3:4. Уилсон - 4 (п.в., Кемпны), 58:52 - 3:5.

Вратари: Георгиев (58:49 - 58:52, 59:02) - Копли.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 30 (12+9+9) - 28 (6+15+7).

Наши: Наместников (17.56/2/-1) - Овечкин (21.10/2/+1), Орлов (19.59/0/-2).

24 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.