00:28 | Хоккей — НХЛ

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

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"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Он отыграл 21 минуту 20 секунд и заработал показатель "+1". Защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, отыграв 20 минут с показателем "-2".

Форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников провел на площадке 17 минут 56 секунд. Вратарь Александр Георгиев отразил 24 броска из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Веси - 8 (Фаст, Хэйс), 9:12 - 1:0. Шей - 2 (Смит, Хэйс), 29:39 - 2:0. Дауд - 2 (Карлсон, Коннолли), 30:10 - 2:1. Врана - 6, 36:27 - 2:2. Овечкин - 17 (Карлсон, Орлов), 39:30 - 2:3. Стром - 2 (Хауден, Пионк), 45:30 - 3:3. Коннолли - 4 (Карлсон, Врана), 53:36 - 3:4. Уилсон - 4 (п.в., Кемпны), 58:52 - 3:5.

Вратари: Георгиев (58:49 - 58:52, 59:02) - Копли.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 30 (12+9+9) - 28 (6+15+7).

Наши: Наместников (17.56/2/-1) - Овечкин (21.10/2/+1), Орлов (19.59/0/-2).

24 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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