Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. "Пингвинз" усилиями Сидни Кросби открыли счет в 1-м периоде. Во 2-й двадцатиминутке Александр Овечкин сравнял счет в этой встрече, а за минуту до завершения 3-й Ти Джей Оши принес "Кэпиталз" победу.

Овечкин отыграл 24 минуты 32 секунды. Евгений Кузнецов набрал 1 (0+1) очко за 23 минуты 49 секунд. Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 44 секунд набрал показатель "+1".

В составе "Пингвинз" 13 минут 45 секунд провел на льду нападающий Евгений Малкин. В 3-м периоде он получил удаление до конца встречи за групую игру против Ти Джея Оши.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кросби - 7 (бол., Дж. Джонсон), 12:16 - 0:1. Овечкин - 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 27:09 - 1:1. Оши - 8 (Карлсон, Кузнецов), 58:46 - 2:1.

Вратари: Холтби - Десмит (59:03).

Штраф: 6 - 20.

Броски: 22 (7+10+5) - 42 (9+17+16).

Наши: Кузнецов (23.49/4/+1), Овечкин (24.32/3/+1), Орлов (23.44/1/+1) - Малкин (13.45/2/0).

8 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.