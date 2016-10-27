Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Эдмонтону"

"Эдмонтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Вашингтон" - 4:1. В составе "Ойлерз" дублем отметился нападающий Бенуа Пульо.
Единственный гол "Кэпиталз" забил российский форвард Александр Овечкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Вашингтон" - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Пульо - 2 (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 - 1:0. Пульо - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 - 2:0. ОВЕЧКИН - 4 (Нисканен, Бураковски), 40:09 - 2:1. Марун - 2 (Пульюярви, Макдэвид), 41:25 - 3:1. Лучич - 3 (бол., Секера, Макдэвид), 49:57 - 4:1.
Вратари: Тальбо - Холтби.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 29 (10+7+12) - 35 (11+13+11).
Наши: - - Овечкин (18:40/4/-2), Кузнецов (16:47/1/-2), Орлов (17:34/2/-2).
27 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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Очередные две вторые передачи пустострела. Одна касание свитера, другая шнурка.
08:25
Айртон
Избиение младенцев.)) Макди с очередными двумя очками!)
08:01