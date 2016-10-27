07:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Эдмонтону"

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"Эдмонтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Вашингтон" - 4:1. В составе "Ойлерз" дублем отметился нападающий Бенуа Пульо.

Единственный гол "Кэпиталз" забил российский форвард Александр Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Вашингтон" - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Пульо - 2 (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 - 1:0. Пульо - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 - 2:0. ОВЕЧКИН - 4 (Нисканен, Бураковски), 40:09 - 2:1. Марун - 2 (Пульюярви, Макдэвид), 41:25 - 3:1. Лучич - 3 (бол., Секера, Макдэвид), 49:57 - 4:1.

Вратари: Тальбо - Холтби.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 29 (10+7+12) - 35 (11+13+11).

Наши: - - Овечкин (18:40/4/-2), Кузнецов (16:47/1/-2), Орлов (17:34/2/-2).

27 октября. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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