Шайба Овечкина и 2 паса Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Аризону". Видео

"Вашингтон" обыграл "Аризону" в регулярном матче чемпионата НХЛ в овертайме - 3:2. Одну из шайб на свой счет записал капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 20 минут 49 секунд. Россиянин забил 12-й гол в сезоне и вышел на второе место в списке бомбардиров, догнав Джона Тавареса из "Айлендерс".

Еще один нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал 2 результативные передачи. Он провел на льду 22 минуты 40 секунд. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 24 минуты 19 секнуд.

Отметим, "Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Аризона" потерпела 14-е поражение в 16 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Аризона" - 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Келлер - 11, 1:00 - 0:1. Фишер - 4 (Дворак, Экман-Ларссон), 6:42 - 0:2. Смит-Пелли - 2 (Эллер), 8:41 - 1:2. ОВЕЧКИН - 12 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 34:23 - 2:2. Карлсон - 1 (Оши, КУЗНЕЦОВ), 64:14 - 3:2.

Вратари: Холтби - Уэджвуд.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 40 (13+13+11+3) - 26 (6+12+6+2).

Наши: Овечкин (20:49/6/1), Кузнецов (22:40/2/1), Орлов (24:19/4/0) - -.

7 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.