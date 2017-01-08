Шайба Оши принесла "Вашингтону" победу над "Оттавой", Овечкин и Кузнецов очков не набрали

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в гостях обыграл "Оттаву" со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Ти. Джей. Оши. Российские игроки "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набранными очками не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" – "Вашингтон" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Оши – 13 (Бэкстрем, Шмидт), 1:38 – 0:1.
Вратари: Кондон (58:44) – Холтби.
Штраф: 4 – 6.
Броски: 30 (10+11+9) – 20 (5+8+7).
Наши: – – Кузнецов (21:44/0/0), Овечкин (16:02/3/1), Орлов (17:32/1/0).
8 января. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
Монте-Кристо (Мститель) .
Несколько светлых лучиков в игре Овечкина блеснуло, но в основном по-прежнему мрак. Особенно, безнадежно стало в третьем периоде, т.к. Оши в нем не играл, в конце второго получил травму. А до этого тройка Овечкин-Бэкстрем-Оши смотрелась неплохо. Холтби хорош ! Второй матч подряд на ноль ! Орлов опять совершил кошмарную ошибку. Дикий провал в обороне. Спасибо, что Холтби выручил после выхода один на один. Кроме Холтби и Оши, соорудившего гол из ничего, у Вашингтона и выделить некого. Разве что Бэкстрема. Сделал 500 результативную передачу в НХЛ. Молодец ! Причем показали, что Овечкину 202 рез. передачи сделал. Саня на шведа молиться должен !
09:48