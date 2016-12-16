Шайба Нэша в меньшинстве принесла "Рейнджерс" победу над "Далласом"

"Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли "Даллас" – 2:0. Решающую шайбу забросил Рик Нэш в меньшинстве, второй гол ньюйоркцев забил Матс Цуккарелло в пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Рейнджерс" – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Нэш - 12 (мен.), 47:08 - 0:1. Цуккарелло-Осен - 8 (п.в., Грабнер, Хэйс), 58:56 - 0:2.

Вратари: Ниеми (57:55 - 58:56, 59:04 - 59:42) - Лундквист (Раанта, 51:21).

Штраф: 21 - 12.

Броски: 27 (6+18+3) - 30 (11+9+10).

Наши: - - -.

16 декабря. Даллас. American Airlines Center.