Шайба Нерса в овертайме принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом"

"Эдмонтон" в овертайме обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" отличились Патрик Марун и Дрейк Каджула, решающую шайбу на 53-й секунде овертайме забросил Дарнелл Нерс. За "Голден Найтс" отметились Райлли Смит и Вильям Карлссон.

Отметим, что это первое поражение "Вегаса" в овертайме в истории клуба. Ранее команда одержала шесть побед в дополнительное время.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Эдмонтон" - 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Марун - 11 (Нерс, Макдэвид), 28:01 - 0:1. Смит - 12, 29:56 - 1:1. Карлссон - 23 (Маршессо), 39:53 - 2:1. Каджула - 6 (Марун, Макдэвид), 43:29 - 2:2. Нерс - 6 (Каджула, Драйзайтль), 60:53 - 2:3.

Вратари: Флери - Тэлбот.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 36 (8+13+15+0) - 30 (12+11+6+1).

14 января. Парадайс. T-Mobile Arena.