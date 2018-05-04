Шайба Малкина "Вашингтону" в падении. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Россиянин вывел свою команду вперед в этой встрече - 2:1.

Для Малкина этот гол стал первым после восстановления от травмы. В этом розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 7 (4+3) очков.