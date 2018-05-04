03:48 | Хоккей — НХЛ

Шайба Малкина "Вашингтону" в падении. Видео

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Россиянин вывел свою команду вперед в этой встрече - 2:1.

Для Малкина этот гол стал первым после восстановления от травмы. В этом розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 7 (4+3) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Шайба лежала в воротах после того, как Малкин ее рукой туда запихнул. Вначале он ткнул клюшкой, но Эллер шайбу выбил. Потом началась свалка. В свалке шайбу Малкин и запихнул рукой. Но гол был. Когда Эллер выбивал шайбу, то она стала на ребро и целиком оказалась в воротах. Стал виден просвет между шайбой и вратарской линией. Но это длилось доли секунды. Не встала бы шайба на ребро, то касалась вратарской линии. А вообще нужно будет пересмотреть.

04:54

unLost14

rake, не тупи, сверху всё показали, глубоко была в воротах.

04:41

rake

сомневаюсь что была. тянут питсбург. ещё и дисква уилсона

04:37

unLost14

К сожалению, да, чистый гол. Повтор сверху даёт это чётко увидеть. Играем дальше.

04:12

= Даль =

была 100%

04:07

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