Шайба Малкина "Вашингтону" в падении. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Россиянин вывел свою команду вперед в этой встрече - 2:1.
Для Малкина этот гол стал первым после восстановления от травмы. В этом розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 7 (4+3) очков.
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Монте-Кристо (Мститель) .
Шайба лежала в воротах после того, как Малкин ее рукой туда запихнул. Вначале он ткнул клюшкой, но Эллер шайбу выбил. Потом началась свалка. В свалке шайбу Малкин и запихнул рукой. Но гол был. Когда Эллер выбивал шайбу, то она стала на ребро и целиком оказалась в воротах. Стал виден просвет между шайбой и вратарской линией. Но это длилось доли секунды. Не встала бы шайба на ребро, то касалась вратарской линии. А вообще нужно будет пересмотреть.
04:54
unLost14
rake, не тупи, сверху всё показали, глубоко была в воротах.
04:41
rake
сомневаюсь что была. тянут питсбург. ещё и дисква уилсона
04:37
unLost14
К сожалению, да, чистый гол. Повтор сверху даёт это чётко увидеть. Играем дальше.
04:12
= Даль =
была 100%
04:07