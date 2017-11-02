06:20 | Хоккей — НХЛ

Шайба Малкина позволила "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"

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"Питтсбург" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" прервали двухматчевую серию поражений и поднялись на третье место "Востока".

Победу "Питтсбургу" принес гол российского нападающего Евгения Малкина. Форвард провел на льду 17 минут, за которые нанес пять бросков. Эта шайба стала для россиянина шестой в этом сезоне.

Двумя передачами в этом матче отметился капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Питтсбург" – 2:3 (0:0, 2:2:, 0:1)

Голы: Хернквист - 4 (бол., Летанг, Кессел), 20:56 - 0:1. Ньюджент-Хопкинс - 5 (бол., Марун, Макдэвид), 26:36 - 1:1. Драйзайтль - 2 (Макдэвид), 27:26 - 2:1. Шири - 6 (Кросби, Мяяття), 39:38 - 2:2. МАЛКИН - 6 (бол., Кессел, Летанг), 52:23 - 2:3.

Вратари: Тэлбот (58:38) - Мюррей.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 37 (12+14+11) - 30 (10+14+6).

Наши: Слепышев (12:48/0/0) - Малкин (17:30/5/0).

2 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

Крутой гол "Эдмонтона": Макдэвид перехватил, обвел и отдал передачу. Видео

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Макдак ни разу не Свинка Сид, это всё больше напоминает Атланту с Хитли и Кови - очков больше 80 за сезон, а команда в опе...

06:56

Якут Хан

Малкин крут! Вынимайте маслоботники)))

06:42

gibson

Кросби и Малкин показали Макдэвиду кто тут папка:-) В конце второго периода показательно особенно. Некст Ван там был забивать обязан, но тут же обратка и Кросби выдает чудо-передачу на Шири. Эдмонтон все дальше и дальше от плей-офф.

06:39