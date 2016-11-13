Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Торонто"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл "Торонто" со счетом 4:1. Одну из шайб в составе "Пингвинз" забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него это 8 гол в сезоне при 7 передачах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Торонто" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Хаймэн - 2 (Ханвик, Маринчин), 1:22 - 0:1. МАЛКИН - 8 (бол., Летанг, Хернквист), 23:06 - 1:1. Кунитц - 2 (Раст, Коул), 39:42 - 2:1. Раст - 2 (Кросби, Шири), 46:58 - 3:1. Кросби - 10 (Дюмулин, Летанг), 50:14 - 4:1.

Вратари: Мюррей - Андерсен.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 49 (14+15+20) - 36 (10+11+15).

Наши: Малкин - Валиев, Зайцев, Сошников.

13 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.