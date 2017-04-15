Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" одержать вторую победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Коламбус" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:1. Одну из шайб в этой встрече на свой счет записал нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин. Его партнер по команде Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка. Ворота гостей в этом поединке защищал Сергей Бобровский, который отразил 28 бросков из 31.
Счет в серии стал 2:0 в пользу "Питтсбурга". Две следующие игры команды проведут на площадке "Коламбуса".
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Наши: Малкин (16:42/3/0) - -.
Счет в серии: 2-0.
black rider.
Sправедливый P.S. Кто что смотрит, кто то хоккей, а кто то ... )))====кого бы нагнуть.Монреаль с победой, не хочется что бы Прайс так рано вылетал,своей карьерой он хотя бы на финал наработал
05:42
Sправедливый
Радулов красавец! Сейчас интервью даёт, даже какой то другой стал в НХЛ, "колхоз" из него не прёт уже. ))) ... Наряду с Кросби, сегодня Раду - герой дня!
05:37
.BattleFish.
Радулов герой Монреаля!)
05:35
Sправедливый
Да, игра в Монреале классная! ... Была. ))) Монреаль всё-таки додавил. С заслуженной победой "канадиенс"! ... P.S. Кто что смотрит, кто то хоккей, а кто то ... )))
05:33
🚀 Русские нагнут весь ми
"Radulov is a hero. He won the overtime" (c)
05:33
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. Там какой-то гомик на трибунах в костюме сутенера, которого постоянно крутят на повторах голов - сильно доставляет))
05:02
.BattleFish.
Самый смак творится щас в Монреале! Раду с партнерами отыгрались за несколько секунд, давили давили не переставая и заслужили ОТ, брака у канадиенс просто неприлично много!) Смотрим дальше!
04:57
.BattleFish.
Легко птицы идут в следующий раунд, без шансов для Боба и команды, думаю две игры максимум зацепят! Самое странное, что играют жакеты очень неплохо, не пассивно!
04:54
redgy
Бобровский не тащит и Коламбус сразу безнадежен
04:50
Sправедливый
"Питсбург" с победой! Спокойно, как то даже буднично... Кросби, конечно, жжёт напалмом, столько моментов создал, сам забил, две голевых передачи (почему то, не вторые-третьи-четвёртые))) ) отдал, а сколько ещё мог очков заработать... Малкина с голом! Тоже очень хороший матч провёл. Бобровский выглядит ненадёжно, жаль... P.S. Калверт просто дебил, гнать надо надолго.
04:45