Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" одержать вторую победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Коламбус" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:1. Одну из шайб в этой встрече на свой счет записал нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин. Его партнер по команде Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка. Ворота гостей в этом поединке защищал Сергей Бобровский, который отразил 28 бросков из 31.

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Питтсбурга". Две следующие игры команды проведут на площадке "Коламбуса".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Наши: Малкин (16:42/3/0) - -.

Счет в серии: 2-0.