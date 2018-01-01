Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль в этой встрече сделал форвард Густав Нюквист.
Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 20 минут 12 секунд. Россиянин забросил шайбу и завершил встречу с показателем "-3".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Наши: - - Малкин (20:12/2/-3).
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Идриси
Коллега Аra, Вы вырвали из контекста первое предложение.
10:53
Ara
Идриси Похоже, мы наблюдаем начало конца "Питтсбурга".___Зная как Питсбург вытаскивает концовки чемпионата здесь ничего ясного нету)
10:44
Идриси
Похоже, мы наблюдаем начало конца "Питтсбурга". Нет, в плей-офф они вполне могут выйти, но в стратегическом плане это уже, наверное, закат. Кросби и Малкин не молодеют, и у них уже сейчас не хватает сил тащить на себе стаю "чубакк" (термин ввел в хоккейный обиход коллега Werewolf).
09:53