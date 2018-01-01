Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль в этой встрече сделал форвард Густав Нюквист.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 20 минут 12 секунд. Россиянин забросил шайбу и завершил встречу с показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Наши: - - Малкин (20:12/2/-3).