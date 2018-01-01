05:45 | Хоккей — НХЛ

Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Детройтом"

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"Детройт" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль в этой встрече сделал форвард Густав Нюквист.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 20 минут 12 секунд. Россиянин забросил шайбу и завершил встречу с показателем "-3".

НХЛ 

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Наши: - - Малкин (20:12/2/-3).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Идриси

Коллега Аra, Вы вырвали из контекста первое предложение.

10:53

Ara

Идриси Похоже, мы наблюдаем начало конца "Питтсбурга".___Зная как Питсбург вытаскивает концовки чемпионата здесь ничего ясного нету)

10:44

Идриси

Похоже, мы наблюдаем начало конца "Питтсбурга". Нет, в плей-офф они вполне могут выйти, но в стратегическом плане это уже, наверное, закат. Кросби и Малкин не молодеют, и у них уже сейчас не хватает сил тащить на себе стаю "чубакк" (термин ввел в хоккейный обиход коллега Werewolf).

09:53