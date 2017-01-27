Шайба Любимова помогла "Филадельфии" одержать победу над "Торонто"

"Филадельфия" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победный гол в этой встрече на счету россиянина Романа Любимова, который провел на площадке 9 минут и 48 секунд. Его партнер по команде Иван Проворов сыграл 23 минуты 2 секунды. В составе "Торонто" на лед выходили Никита Сошников и Никита Зайцев.

В еще одной встрече "Айлендерс" на своей площадке обыграл "Монреаль". В составе хозяев на площадке появился Николай Кулемин, за гостей сыграли Алексей Емелин и Александр Радулов. Россияне результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Торонто" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Наши: Проворов (23:02/6/0), Любимов (9:48/3/1) - Зайцев (25:08/2/0), Сошников (10:20/1/-1).

"Айлендерс" - "Монреаль" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Наши: Кулемин (16:21/1/0) - Емелин (22:04/0/-1), Радулов (16:42/1/-1).