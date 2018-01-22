Шайба Лайне принесла "Виннипегу" победу над "Ванкувером"

"Виннипег" с минимальным счетом выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором единственной заброшенной шайбы стал Патрик Лайне.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов провел на льду 15 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Ванкувер" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Лайне - 21 (Уилер, Коннор), 11:45.

Вратари: Хеллебайк - Нильссон (58:30).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (15+13+8) - 29 (10+11+8).

Наши: Куликов (15:35/3/0) - -.

22 января. Виннипег. Bell MTS Place.