Шайба Лайне принесла "Виннипегу" победу над "Ванкувером"

"Виннипег" с минимальным счетом выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором единственной заброшенной шайбы стал Патрик Лайне.
Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов провел на льду 15 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Ванкувер" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Лайне - 21 (Уилер, Коннор), 11:45.
Вратари: Хеллебайк - Нильссон (58:30).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 36 (15+13+8) - 29 (10+11+8).
Наши: Куликов (15:35/3/0) - -.
22 января. Виннипег. Bell MTS Place.
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