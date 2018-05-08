Шайба Кузнецова вывела "Вашингтон" в финал конференции

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в шестом матче второго раунда плей-офф - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Евгения Кузнецова, результативные передачи в этом моменте сделали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
"Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Наши: Малкин (19:55/1/0) - Овечкин (23:03/5/1), Кузнецов (21:48/2/0), Орлов (27:50/1/0).
Счет в серии: 2-4.
.@Kuzya92 sends the @Capitals to the Eastern Conference Final. pic.twitter.com/NTlXaWXsy1– NHL GIFs (@NHLGIFs) 8 мая 2018 г.
Материалы других СМИ
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Финал будет веселый! Какие будут противостояния! Вася против гея, Сергачев против Орлова, Кучеров против Кузи, Стэмкос против Овечкина, Кэллахен против Уилсона, физрук Купер против физрука Троца. Ну сказка же!))
05:39
Сочный Сухарь
05:31Антон Шипулин гений биатлона Ну что, теперь поболеем за Тампу в финале. Физрука Тротца вынесут в 4х или в 5ти максимум. И у Тампы хоть в финале шанс будет, в отличие от Овцы, которые западникам в 4х сольют ///////Ты, по ходу такой-же прогнозист, как и гений в биатлоне. То есть - никакой. И вообще "завали" е....о, не порть утро. Исчезни.
05:37
Алексей Х
Марио66 Хоть в это и слабо верится, но надеюсь, что Питтсбург проиграл будущему обладателю КС.===== Шансы есть всегда. Звучит банально, но Овечкин заслужил и будет вдохновлять партнеров.
05:35
.BattleFish.
Дон Черри в своей студии разносит защитников пингвинов в ОТ!))) Ржу с Дона!)))
05:34
spetrov
Хороший финал конференции нас ждет. Всех переживавших с победой Washington'а!
05:32
Антон Шипулин гений биатлона
Ну что, теперь поболеем за Тампу в финале. Физрука Тротца вынесут в 4х или в 5ти максимум. И у Тампы хоть в финале шанс будет, в отличие от Овцы, которые западникам в 4х сольют
05:31
fifa_guru
Марио66 Хоть в это и слабо верится, но надеюсь, что Питтсбург проиграл будущему обладателю КС. // хз. самая слабая команда из четверки.
05:31
MAPKJIAP
Команды играли не в свой хоккей, смотреть на это конечно было стремно, но напряжение было очень высоко и цена ошибка соответственно... Наконец хоть какое то разнообразие=))
05:28
Антон Шипулин гений биатлона
Все ждем Чмоку в этом чате. Гарантия Атца, что зассыт здесь появится))
05:28
tonipi
День начинается просто прекрасно!
05:28
Сочный Сухарь
Ну наконец-то, свершилось!!!! Какое-же замечательное утро! Классный матч... И такое ощущение - что, чем для Кэпс хуже, тем лучше. Бэкстрема нет, Уилсона нет, все звенья перекроины по ходу матча и не по разу. Вилы... И это при том, что Птицам нужна была победа, ну прямо "кровь из носа", да и играли дома. Дааааа! Кэпс сняли проклятие второго раунда! Всех, не равнодушных с победой!!!
05:26
Kurt
С победой!!! С Тампой у Вашиков будут шансы хотя бы потому, что не будет уже такого морального давления: уже лучший результат в ПО в эпоху Ови. Адекватным болелам Птиц не унывать. Вашингтон победил по делу. В большей части матчей они были чуть лучше. трипит было бы больно жирно))
05:26
Гинер все продал, но уже дороже
maxcds Не, мне нравятся пингвинята: "самая слабая игра", "не в форме", "этот накосячил", "этот не забил" сейчас начнется. Да тоже самое можно про любую проигравшую команду всегда говорить.==========Я вообще с "птицеводов" угораю - сначала что-то говорили, про Тузика и грелку, когда Вашингтон повел 2-1, говорили щас прибавим и выиграем 4-2, потом собирались выигрывать 4-3... Я так думаю, сейчас кто-нибудь объявится тут и пообещает выиграть 4-4 ))))))))))))))))
05:26
Марио66
Хоть в это и слабо верится, но надеюсь, что Питтсбург проиграл будущему обладателю КС.
05:26
igogohruhru
Из за потерь вашингтон выгнал на поле всех кто хоть немного стоит на коньках вплоть до забракованных автралийцев и они не подвели! Все ноуемы из кожи вон лезли. И не важно что они противостояли величайшим кросбиям и малкиным. Капиталз просто не могли проиграть с такой командой. Символично, что своим последним пасом Овечкин передал эстафету лидерства. Теперь Кузнецов будет все решать!
05:25
Алексей Х
maxcds Не, мне нравятся пингвинята: "самая слабая игра"======= Ага. Типа это не Вашингтон им не дал сыграть, а они тупо слили. Парни, имейте мужество признать - вши были лучше в серии и заслуженно победили, несмотря на придуманное отсутствие Уилсона, и вынужденное Бэкстрема. Сегодня и по моментам преимущество у ВК. Ну, а "русские похороны" в ОТ - просто песня)).
05:24
Монте-Кристо (Мститель) .
Нет ни сил, ни желания ничего писать. По крайней мере на данный момент. До сих пор весь на нервах. Одно отмечу, что победный гол получился российским на 100%. В ассистентах у Кузнецова Орлов и Овечкин. Кузнецов исправился за нереализованный убойный момент в основное время при счете 1:1, он не забил гол в полупустые ворота после гениального паса Овечкина. Когда вместо броска, начал инфантильно водить шайбу по льду. Саня же, как и в прошлой игре, сделал голевой пас на победный гол. Лучший игрок серии - Холтби. Второй - Кузнецов. Третий - Овечкин. Кузнецов на втором месте за решающий гол. Орлов играл достойно всю серию. Хоть и не без ошибок в первых матчах. В целом хороший подарок стране к дню Победы. Завтра отмечу ! Особые поздравления Сане Овечкину ! Очень рад за него. Как он выдохнул после гола Кузнецова. Две тонны груза с плеч его упало...
05:23
.BattleFish.
Питтсбург очень устал, плюс есть вопросы к Мюррею, Летангу! Кессел потерялся напрочь, Малыч не в форме, Кросби в одинокого тащить не может! Ну ничего страшного, дайте и другим поиграть! Чмока нуб и опозорился в очередной раз со своими нелепыми прогнозами!)))
05:23
Антон Шипулин гений биатлона
ВОТ ЧТО ПУТЬ ИНТИМ ЖИВОТВОРЯЩИЙ ДЕЛАЕТ!)) До путинтима - уже на пенсию списали, с путинтимом - Ришар 7й и прошел пингвинов, 3 шайбы из 4х победных сделал. А все почему? Потому что там где Путин - там Победа! Тот, кто входит в путинтим - будет в жизни господин, кто не входит в путинтим - неудачник и кретин)))
05:22
maxcds
Не, мне нравятся пингвинята: "самая слабая игра", "не в форме", "этот накосячил", "этот не забил" сейчас начнется. Да тоже самое можно про любую проигравшую команду всегда говорить.
05:19
.BattleFish.
Антон Шипулин гений биатлона .BattleFish. Неохота, чтобы эти лузеры канадские победили в КС. Будет очень обидно 05:18-------------лучше они чем Трешвилль!
05:19
Антон Шипулин гений биатлона
Где там Хэдман? Иди сюда, нах! (Том Уилсон)
05:19
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Неохота, чтобы эти лузеры канадские победили в КС. Будет очень обидно
05:18
Валерий-110
Овечкин герой. Однозначно. Настоящий хоккеист! Главное сохранить хоть каплю эмоций на Тампу.
05:18
Гинер все продал, но уже дороже
Глупый пИнгвин громко плачет...и размазывает сопли...на британский флаг клоаку разорвали ему Кузи, Ови, Бэкс, Уилсон, Эллер, Карлсон и Холтби
05:18
.BattleFish.
Нужно поражение Нэшвилла, и тогда нас ждут финалы мечты!))) Селяне с Азино и русские с Востока!)
05:16
Антон Шипулин гений биатлона
ВСех болел кэпс с победой! Некубковый Овечкин в этой серии забил 1победную и отдал 2 голевых на победные шайбы) (c)
05:16
Pasific
А сколько этих диванных экспертов тут писало про какой то полит проект и тд, хотя эти прыщавые дрищи все равно найдут как какашку кинуть))
05:16
Mangust071
Самая слабая игра пингвинов в этой серии, решающий матч, а Кросби не видно весь матч, да и остальные провалились! Видимо действительно на 3 чашку сил не хватило и эмоций! Но это не оправдание!
05:15
Алексей Х
Easycure кому понравилась игра? ========= мне))) воздалось вам и за Уилсона в том числе.
05:15