Шайба Кузнецова вывела "Вашингтон" в финал конференции

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в шестом матче второго раунда плей-офф - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Евгения Кузнецова, результативные передачи в этом моменте сделали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

"Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Наши: Малкин (19:55/1/0) - Овечкин (23:03/5/1), Кузнецов (21:48/2/0), Орлов (27:50/1/0).

Счет в серии: 2-4.