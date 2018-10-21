Шайба Кузнецова – в пятерке лучших голов недели в НХЛ

НХЛ назвала топ-10 лучших голов игровой недели в регулярном чемпионате.
Шайба российского форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова заняла пятое место. На второй строчке – гол нападающего "Коламбуса" Кэма Аткинсона с передачи еще одного россиянина – Артемия Панарина. Лучшей стала шайба форварда "Коламбуса" Энтони Дюклера.
10. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл Предаторз")
9. Бо Хорват ("Ванкувер Кэнакс")
8. Джонни Годро ("Калгари Флэймз")
7. Джефф Скиннер ("Баффало Сэйбрз")
6. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз") с передачи Коннора Макдэвида
5. Евгений Кузнецов ("Вашингтон")
4. Александр Барков ("Флорида Пантерз")
3. Бо Хорват ("Ванкувер")
2. Кэм Аткинсон ("Коламбус") (Артемий Панарин – голевая)
1. Энтони Дюклер ("Коламбус")
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Нэшвилл Предаторз
- Флорида Пантерз
- Калгари Флэймз
- Ванкувер Кэнакс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Артемий Панарин
- Джефф Скиннер
- Энтони Дюклер
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Джонни Годро
- Леон Драйзайтль
- Кэм Аткинсон
- Бо Хорват
- Виктор Арвидссон
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