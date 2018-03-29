Шайба Кузнецова принесла "Вашингтону" победу над "Рейнджерс"

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал россиянин Евгений Кузнецов, забросивший 25-ю шайбу в текущем сезоне. "Кэпиталз" удалось продлить победную серию до пяти игр.

Стоит также отметить, что в первом периоде Кузнецову не удалось реализовать буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хэйс - 22 (бол., Веси, Шей), 12:42 - 0:1. Бураковски - 10 (Бэкстрем, Оши), 19:27 - 1:1. Спунер - 12 (Андерссон, Шей), 50:35 - 1:2. Эллер - 18 (Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 58:55 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 25, 60:38 - 3:2.

Нереализованный буллит: КУЗНЕЦОВ (13:25, Вашингтон Кэпиталз).

Вратари: Холтби (58:16 - 58:23, 58:33 - 58:55) - Лундквист.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 33 (8+13+11+1) - 37 (18+9+10+0).

Наши: Кузнецов (19:56/3/2), Овечкин (20:22/5/2), Орлов (23:31/0/0) - Бучневич (15:22/2/0), Наместников (15:18/2/0).

29 марта. Вашингтон. Capital One Arena.