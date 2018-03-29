Шайба Кузнецова принесла "Вашингтону" победу над "Рейнджерс"

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал россиянин Евгений Кузнецов, забросивший 25-ю шайбу в текущем сезоне. "Кэпиталз" удалось продлить победную серию до пяти игр.
Стоит также отметить, что в первом периоде Кузнецову не удалось реализовать буллит.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хэйс - 22 (бол., Веси, Шей), 12:42 - 0:1. Бураковски - 10 (Бэкстрем, Оши), 19:27 - 1:1. Спунер - 12 (Андерссон, Шей), 50:35 - 1:2. Эллер - 18 (Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 58:55 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 25, 60:38 - 3:2.
Нереализованный буллит: КУЗНЕЦОВ (13:25, Вашингтон Кэпиталз).
Вратари: Холтби (58:16 - 58:23, 58:33 - 58:55) - Лундквист.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 33 (8+13+11+1) - 37 (18+9+10+0).
Наши: Кузнецов (19:56/3/2), Овечкин (20:22/5/2), Орлов (23:31/0/0) - Бучневич (15:22/2/0), Наместников (15:18/2/0).
29 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Монте-Кристо (Мститель) .
Кузнецов, конечно, красиво и мастерски забил. Во время обводки, неожиданно из-под игрока. Так Мальцев любил забивать. Вот только Кузнецов - редиска. На дальнем углу Овечкин в одиночестве паса ждал. И ворота были полупустыми для броска Сани. Кузнецов это отлично видел и понимал, что капитан отвлекает внимание вратаря, который тоже ждет паса. Поэтому и бросил. Но пас бы в любом случае прошел. Хотя Овечкин сам виноват. Несколько раз мог забить. Тут и штанга после его убойного броска и еще несколько моментов. Слишком большое желание забить Сане мешает только. Приносит суету и спешку в его действия, Ришар на кону. Причем главный в его карьере. В обычной ситуации Овечкин бы сегодня точно забил. Да и в предыдущих играх не одна шайба была бы на его счету, а две-три. В целом Вашингтон сегодня не особо старался, разгильдяйничал. Только Холтби усердствовал. Если Овечкина не считать. Благо гости переигрывали благодушных хозяев. И вратарь сыграл почти весь матч отлично. А вот при втором голе сплоховал. Шайба была берущаяся. И снова концентрация в третьем периоде подвела. Не тот Холтби после Нового года, не тот...
06:36
True Timati
Шечнко сегодня оближет трусы Кузнецова, раз Радулов ночью не играл
06:32
Монте-Кристо (Мститель) .
Раз Овечкин не забил. Матч напрасно сыгран был.
06:22
HarryAngel
все ждут шайб от Овечкина, а тут кузя раззабивался. хочет таки тридцатник выбить за сезон.
06:00
redgy
Кузе бы сохранить свой пыл до плей-офф) Саня опять кучу моментов запорол.. Ход за Лайне теперь. Намес с Бучневичем ниже дна
05:59