Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это пятая подряд победа "Кэпиталз" и пятое поражение "Кэнакс" кряду.

Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, а его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Александр Овечкин - голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Ванкувер" - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Д. Седин - 10 (бол., Эдлер, Х. Седин), 8:23 - 0:1. Карлсон - 5 (ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 15:13 - 1:1. Эллер - 7 (Боуи), 17:52 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 13 (Нисканен, ОРЛОВ), 24:57 - 3:1.

Вратари: Грубауэр - Маркстрем (56:36 - 59:28).

Штраф: 21 - 9.

Броски: 36 (11+18+7) - 38 (14+4+20).

Наши: Орлов (20:49/1/1), Овечкин (19:25/2/1), Кузнецов (19:26/3/1) - Голдобин (16:20/3/-1).

10 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Кузнецов забросил "Ванкуверу" c передачи Орлова. Видео //

Овечкин набрал 46-е очко в сезоне. Видео