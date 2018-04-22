Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус" и выйти вперед в серии

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Никласа Бэкстрема.

Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 23 минуты 40 секунд, нанес 7 бросков, но очков не набрал. Евгений Кузнецов за 24 минуты забросил одну шайбу, защитник Дмитрий Орлов за 27 минут сделал 2 результативные передачи.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отыграл 27 минут 11 секунд и завершил встречу с "-2". Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Вашингтон" - "Коламбус" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Колверт - 2 (мен., Джонс), 10:08 - 0:1. Бэкстрем - 1 (Стивенсон, Кемпны), 13:22 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 4 (ОРЛОВ), 23:21 - 2:1. Колверт - 3, 24:45 - 2:2. Оши - 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 36:42 - 3:2. Бьоркстранд - 1 (Коул, Веннберг), 42:30 - 3:3. Бэкстрем - 2 (ОРЛОВ, Стивенсон), 71:53 - 4:3.

Вратари: Холтби - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (7+13+1+8) - 42 (11+9+16+6).

Наши: Овечкин (23:40/7/-1), Кузнецов (24:04/1/-1), Орлов (27:00/2/0) - Панарин (27:11/4/-2).

21 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 3-2.