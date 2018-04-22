Шайба Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус" и выйти вперед в серии

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Никласа Бэкстрема.
Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 23 минуты 40 секунд, нанес 7 бросков, но очков не набрал. Евгений Кузнецов за 24 минуты забросил одну шайбу, защитник Дмитрий Орлов за 27 минут сделал 2 результативные передачи.
Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отыграл 27 минут 11 секунд и завершил встречу с "-2". Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Вашингтон" - "Коламбус" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Колверт - 2 (мен., Джонс), 10:08 - 0:1. Бэкстрем - 1 (Стивенсон, Кемпны), 13:22 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 4 (ОРЛОВ), 23:21 - 2:1. Колверт - 3, 24:45 - 2:2. Оши - 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 36:42 - 3:2. Бьоркстранд - 1 (Коул, Веннберг), 42:30 - 3:3. Бэкстрем - 2 (ОРЛОВ, Стивенсон), 71:53 - 4:3.
Вратари: Холтби - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 29 (7+13+1+8) - 42 (11+9+16+6).
Наши: Овечкин (23:40/7/-1), Кузнецов (24:04/1/-1), Орлов (27:00/2/0) - Панарин (27:11/4/-2).
21 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 3-2.
Монте-Кристо (Мститель) .
Mon65 ....................... Это нормально, когда кто-то с чем-то несогласен. Если это логично и аргументировано. Когда не Кузнецова ставят выше Бэкстрема в данном случае, а Холтби. Согласен, что Холтби - герой матча ! Кузнецова же героем назвать никак нельзя. Только вот Холтби герой как со знаком плюс, так и со знаком минус. Первые две шайбы были нелепыми. Его вина. А правило гласит, что ложка дегтя портит бочку меда. А тут две ложки дегтя. Холтби вернул Коламбус в игру. Если бы не было этих двух ляпов, то тогда бы он мог поспорить с Бэкстремом за звание лучшего. И о шведе. Гол в таком матче в овертайме - это уже на 90% автоматом звание лучшего игрока матча. А у него еще плюс гол и передача в основное время. То есть Бэкстрем однозначно лучший игрок матча с большим отрывом. Второй - Калверт. И лишь третий - Холтби. Это моя очка зрения. Причем Холтби стал звездой, опередив Орлова и Кузнецова, несмотря на свои две глупые ошибки по ходу игры. А это говорит о том, что в остальное время он сильно выручил команду. И еще. Если бы Овечкин забил в овертайме после прохода и паса Кузнецова, то лучшим игроком матча я назвал бы Кузнецова. Если бы Карлсон забил в овертайме, то лучшим бы назвал Карлсона. Все зависит от нюансов. От конкретики. Не соверши Холтби этих двух ошибок, то он бы для меня стал лучшим.
10:54
Werewolf
fireman32 Werewolf...При первом голе Овечкин потерял шайбу на синей линии и организовал выход два на одного.Догонять,естественно ,и не подумал.______Значит я отвлекся. С пионером чатились сидели в трансляции текстовой. Да и матч с Тампой интереснее был )))) Ну я пишу про то, что вижу, я ж не Моня, чтобы сочинять сказки.
10:49
fireman32
Werewolf...При первом голе Овечкин потерял шайбу на синей линии и организовал выход два на одного.Догонять,естественно ,и не подумал.
10:31
Werewolf
Mon65______Ты меня с кем-то спутал. Я вообще плохого ничего про Ови не говорю по этому матчу. Я больше Тампу смотрел. Вшей в пол глаза глядел. Если у кого-то там был обрез, то я его не видел. Так что это не ко мне ))) Лично для меня (на сколько я видел) Ови сыграл нормально, просто с низким КПД. Вот и все. Претензий к нему нет )))) На счет скоростей - обе команды включились в игру начиная со второго периода, первый период какой-то плюшевый был. На счет Мойши и его заявления что Бобер первые 2 шайбы легкие пропустил. А в первой шайбе то он что мог сделать? Там рикошет был. Ему три шайбы сегодня залетели, которые изменили направление по сравнению с первоначальным броском. 3(!!!) из 4......Бобр отлично отыграл этот матч. Он даже умудрился среагировать на подправление Бэкса в овере (уж не знаю как ему реакции хватило), но чуть поздновато.
10:24
Mon65
Да, впервые в серии Джекетс перебрасали ВК. Надо будет что-то придумать Троцу в следующем матче.
09:44
Mon65
Соава Богу, что наконец-то проснулся Бэкс. Хорош был и Оши. Тройка лучших у ВК: Холтби, Бэкс и Кузнецов (отлично видит поле, и пару раз изумительно выводил на убойную позицию Овечкина). У Коламбуса самые сильные сегодня - это колверт (мог сделать хет-трик, заработал удаление), Бобровский (и работы вроде не так уж много было у него, но моменты у Вашингтона были очень опасные) и Панарин. Он в большинстве вообще не уходил с поля, играл в двух тройках, именно он входил в зону, дирижировал у Джакетов. Мог и решающий забить в концовке третьего, но с двух метров, перед воротами, как следует не попал по шайбе. Овечкин сыграл на 3+, не держалась у него почему-то шайба, в большинстве только раз бросил, и если шайба у Кузи, его (обратил внимание, персонально приклеивался защитник), сделал обрез детский, Werewolf прав, когда на этот ляп, прежде всего, тычет. Но несмотря на это, Овечкин есть Овечкин, у него было 4 момента, чтобы забить (пару Кузя создал, пару он сам (когда перехватив шайбу вышел 1:1 на Бобра, но тот до конца держался, не раскрылся;и когда Саня прекрасно вышел на пятак из правого круга вбрасывания, но не удалось ему на противоходе обыграть Бобровского). Повторов многих моментов маловато.
09:43
Mon65
Редкий раз так бывает, но с Графом я не согласен в определении лучшего игрока матча. Мне с средины первого периода было твердое убеждение, что лучший - это Холтби. Слава Богу, он после слабой второй половины сезона в регулярке вернулся на свой высокий уровень. Нечетные периоды значительно лучше был Коламбус (третий период - это вообще необъяснимо, что же случилось с Командой. Словно летаргический сон). Если бы не Холтби тогда, пиши пропало.Четные периоды были уже за Вашингтоном. Обратил бы еще внимания на сумасшедшие скорости. Такого нет, к сожалению в КХЛ. Игра как на качелях.
09:27
За Арсеналий с децтва!))
Бобровский подтверждает свой статус ноунейма, неспособного потащить в решающий момент.)) Этим он и отличается от Топов.) 0 в графе выигранных серий в ПО.) И вся стата хуже, чем в регулярке.)
08:10
Шаир
Осталось 13 шагов!!!
07:21
Supreme77
Читать "шайба помогла победить" читать надоело. Тем более подряд, Разнообразьте свою писанину.
06:41
ростовский свин
для вашингтона эта серия может стать толчком чо бы наконец то пройти 2 раунд
05:13
fifa_guru
Бэкстрем герой, Орлов и Кузнецов провели отличный матч, а претензии к Овечкину? Это точно Граф написал или я сплю? стата третьего периода просто кошмар
04:12
mguserman
a
03:10
Антон Шипулин гений биатлона
А мне Коламбус понравился. Конечно, деревяшки деревянные, но старательные какие! Бегут, стараются! Молодцы. Против таких амкаров всегда неприятно играть
02:30
Монте-Кристо (Мститель) .
И последнее. Уже спать пора. Пятый час. Об Орлове. Он провел отличный матч ! Может быть лучший свой в этом сезоне. После двух его опаснейших бросков были забиты голы. Шайбы подправили Оши и Бэкстрем. Он не совершил ни одной существенной ошибки в обороне. Несколько было. Сыграл не идеально, но ситуации были сложные. А он не Суббан и не Даути. А пару раз Орлов конкретно спас свою команду. Четыре с плюсом свои он сегодня честно заработал. Сыграл лучше Овечкина и Кузнецова. Причем в тройке наших парней сегодня худшим был Овечкин. Три ему за матч. Кузнецову, как и Орлову, четыре с плюсом. Бэкстрему пятерка...
02:29
Don Alberto
Удалось посмотреть матч только с 3-го периода.Это просто ужас. Вашингтон возили как детей весь период. С такой игрой и с такой обороной кубок не выиграть.
02:27
Монте-Кристо (Мститель) .
Овощи снова несут бред. Нормально Панарин играл. Был одним из лучших у Коламбуса. Половина атак шла через него. Он несколько раз мог забить. Креативил. Конечно, в третьем матче он сыграл сильнее. Но тот матч был исключением. Он прыгнул в нем выше головы. А сегодня играл на своем высоком уровне. При этом Вашингтон уделял Панарину особое внимание. Панарин точно был не хуже Кузнецова. Просто сложные броски Паранина Холбти ловил. А Бобровский пропустил пенку от Кузнецова. Первые два гола Бобровского - это было что-то ?! Уровень Ниеми в Питтсбурге...
02:14
$n10nep$
Коламбус очень слабая команда. Вашингтону немного везения что ли не хватает. Впечатление, что мужики с мальчишками играют. Причем мужики вообще не напрягаются. Два матча для Коламбуса уже за счастье. Во втором раунде им делать нечего.
02:13
$n10nep$
greyk Панарин растворился...Похоже на травму...В первом периоде еще захромал, и после этого работал только на руках..Рывки пропали напрочь.. 02:04 =========================== Тоже подумал об этом.
02:12
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Werewolf .................... Посты идиотов я не читаю. То есть и твои тоже. Кому ты, придурок, пишешь ?_______Хочешь сброшу с этой недели посты свои, на которые ты отвечал? Что ж ты за трепло то такое? ))))) Все альфа самцы за свои слова не отвечают? ))))))
02:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Werewolf .................... Посты идиотов я не читаю. То есть и твои тоже. Кому ты, придурок, пишешь ?
02:05
greyk
Панарин растворился...Похоже на травму...В первом периоде еще захромал, и после этого работал только на руках..Рывки пропали напрочь..
02:04
Монте-Кристо (Мститель) .
fireman32 ...................... Овощ, надо быть полным идиотом, чтобы Бэкстрема, который забил два гола и сделал результативную передачу, тем более забившего победный гол в овертайме, назвать лишь третьей звездой матча. Только идиот способен на это.
02:03
Werewolf
Монь, не совершал бобер супер сейва против Ови. Он стоял посреди ворот и Ови ему в живот бросил. Карлсона да, обокрал.
02:00
Монте-Кристо (Мститель) .
fireman32 ................. Скотина, веди себя прилично, не уподобляйся местным недоумкам. Будь человеком. Да, купи мозги на рынке, чтобы хоккей понимать.
01:59
Монте-Кристо (Мститель) .
Напишу сразу. К Орлову претензий нет ! К Кузнецову претензий нет ! Претензии к Овечкину, Оши и Холтби. Прежде всего к Овечкину. Ибо Оши компенсировал свою ошибку. Забив гол. Холтби начудив, пропустив три нелепых гола, потом стал стеной-Холтби. То Овечкин, совершив голевую ошибку в свои ворота, свою вину не компенсировал. Более того, пару раз не забил из убойных позиций. И еще два раза из очень хороших. И о матче. Все получилось так, как я ожидал. Коламбус выйдет на лед злым и отчаянным после двух поражений дома, а Вашингтон, совершив невозможное и сравняв в гостях счет в серии, будет расслабленным. Несобранным. Отсюда масса нелепых ошибок игроков Вашингтона. И напрочь проваленный третий период. 1:16 счет бросков в нем в пользу Коламбуса ?! Мрак ?! Вашингтон в третьем периоде играл так, как в седьмом матче прошлогодней серии с Питтсбургом. Ничего не получалось и ножки дрожали. И когда период завершился, то было чудом, что Вашингтон в нем пропустил всего один гол. Моментов у Коламбуса было на 3-4 гола. Но Холтби, пропустив обидный гол в начале периода, потом стал творить невероятное. Совершил лучший сейв матча. Да и в овертайме был хорош. Впрочем, как и Бобровский. Тот тоже в овертайме два суперсейва оформил. Один после броска Овечкина . Когда Кузнецов совершил шикарный проход и дал отменный пас Сане. Но Овечкин бросил бесхитростно. Еще раз был обязан забивать Карлсон. Там Бобровский совершил невероятное. А гол пропустил после подправления. Когда после отличного броска Орлова клюшку подставил Бэкстрем. И последнее. Серия Вашингтон-Коламбус, конечно, пока самая интересная и шикарная в нынешнем кубке Стэнли. Только вот нервов она мне уже подпортила изрядно. А в следующем матче Коламбус выйдет на лед умирать. Посмотрим чем сможет ответить Вашингтон. Совладает ли он с нервами на этот раз. Ведь сегодняшнюю игру Вашингтон провалил именно из-за своей психологической неустойчивости. Только хладнокровный скандинав Бэкстрем играл так, как надо. Два гола и голевой пас в таком матче ! Шикарно ! Причем первый был запредельно курьезным. Несомненно, Бэкстрем - лучший игрок матча ! Герой !!!
01:55
Werewolf
shvedero смотрел только овертайм, Овечкин смотрелся печально, бобра жалко..____Посмотри первую шайбу вшей - станет еще жальче.......
01:47
Werewolf
Антон Шипулин гений биатлона Поздравляю Овечкина и Вашингтон с победой! Дома надо побеждать, чтобы порадовать своих зрителей! (А не как некоторые...)______Я так понимаю ты серию уже с третьего матча начал смотреть? ))))))))))))))))))))))))))))
01:45
Упёртый русский
Наших вашиков с победой, Серёгу с Артемием - жаль! Серия - на тоненького, пусть победит сильнейший!
01:43
shvedero
смотрел только овертайм, Овечкин смотрелся печально, бобра жалко..
01:41