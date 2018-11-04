Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Далласом"

"Даллас" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету 23-летнего канадца Джейсона Дикинсона.

Форвард "Старз" Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него второй в сезоне.

Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов забросил шайбу и тем самым перевел игру в овертайм. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Даллас" - 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Наши: Орлов, Кузнецов, Овечкин - Ничушкин.