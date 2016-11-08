Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Ванкувер"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Айлендерс" на своем льду обыграли "Ванкувер" со счетом 4:2. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Николай Кулемин. Этот гол стал для него первым в сезоне. В составе гостей 17 минут и 38 секунд на льду провел защитник Никита Трямкин. Он нанес один бросок по воротам соперника, но не набрал очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Ванкувер" – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Д. Седин – 4, 4:22 – 0:1. Чимера – 1 (Ли, Нельсон), 9:42 – 1:1. КУЛЕМИН – 1 (Таварес, Хикки), 27:38 – 2:1. Гранлунд – 3 (бол., Хорват, Хаттон), 36:30 – 2:2. Клаттербак – 2 (Бойчук, Кин), 49:11 – 3:2. Лэдд – 1 (Ледди, Пелеч), 50:50 – 4:2.

Вратари: Галак – Миллер (57:43 – 59:54).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 32 (13+8+11) – 32 (13+13+6).

Наши: Кулемин (17:04/2/2) – Трямкин (17:38/1/-2).

8 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.