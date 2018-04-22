Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Нью-Джерси" и выйти в следующий раунд плей-офф

"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 3:1. По одной шайбе в этой встрече забросили нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27.
"Тампа" выиграла серию со счетом 4-1. Соперником "Лайтнинг" в следующем раунде станет победитель пары "Бостон" - "Торонто" (3-1).
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: СЕРГАЧЕВ - 1 (Чирелли), 8:07 - 1:0. КУЧЕРОВ - 5 (Строльман, Стэмкос), 52:27 - 2:0. Марун - 1 (Палмиери, Батчер), 57:00 - 2:1. Кэллахэн - 1 (п.в., Макдона), 59:58 - 3:1.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Шнайдер (56:28 - 57:00, 57:52 - 58:35, 59:04 - 59:58).
Штраф: 2 - 10.
Броски: 38 (10+18+10) - 27 (11+4+12).
Наши: Кучеров (18:48/7/1), Сергачев (13:11/2/1) - -.
21 апреля. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 4-1.
- Нью-Джерси Дэвилз
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Михаил Сергачев
За Арсеналий с децтва!))
Холлу Харта!))
01:06
fireman32
Сила Тампы в том,что далеко не все в ней зависит от голов Кучерова.
00:56