Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Нью-Джерси" и выйти в следующий раунд плей-офф

"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 3:1. По одной шайбе в этой встрече забросили нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27.

"Тампа" выиграла серию со счетом 4-1. Соперником "Лайтнинг" в следующем раунде станет победитель пары "Бостон" - "Торонто" (3-1).

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: СЕРГАЧЕВ - 1 (Чирелли), 8:07 - 1:0. КУЧЕРОВ - 5 (Строльман, Стэмкос), 52:27 - 2:0. Марун - 1 (Палмиери, Батчер), 57:00 - 2:1. Кэллахэн - 1 (п.в., Макдона), 59:58 - 3:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Шнайдер (56:28 - 57:00, 57:52 - 58:35, 59:04 - 59:58).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 38 (10+18+10) - 27 (11+4+12).

Наши: Кучеров (18:48/7/1), Сергачев (13:11/2/1) - -.

21 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1.