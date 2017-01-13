Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Баффало"

"Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Баффало" – 4:2. Решающую шайбу этой встречи забросил российский форвард Никита Кучеров.

Другие российские игроки "Лайтнинг" – защитник Никита Нестеров и Владислав Наместников сделали по результативной передаче. Отметим также, что Нестеров закончил встречу с показателем полезности "+1", а Кучеров и Наместников - с "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Баффало" - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Мулсон - 9 (Гиргенсонс, Федун), 2:58 - 0:1. Палат - 8 (бол., Джонсон, Друэн), 5:37 - 1:1. Палат - 9 (НЕСТЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ), 25:18 - 2:1. КУЧЕРОВ - 17 (Хедман, Палат), 32:58 - 3:1. Кейн - 11 (Айкел, Фолк), 50:30 - 3:2. Строльман - 2 (бол., п.в., Филппула, Бойл), 59:42 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Нильссон (59:27 - 59:42).

Штраф: 18 - 30.

Броски: 29 (9+8+12) - 26 (6+9+11).

Наши: Кучеров (18:21/4/+2), Наместников (17:01/4+2), Нестеров (14:38/1/+1) - - .