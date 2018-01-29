04:40 | Хоккей — НХЛ

Шайба Кучерова, о которой будут долго говорить. Видео

17

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ​ за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке со Столичным дивизионом (7:4). Третья шайба 24-летнего россиянина получилась самой зрелищной и привлекла внимание болельщиков и СМИ. Выйдя один на один с вратарем нападающий сделал ложное движение, и шайба прошла между ног голкипера.

17
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

Noodls

Здорово, вратарю на такое очень сложно реагировать!

10:04

ростовский свин

вспомните прошлогодний булит баффало в ворота ленера..то же самое практически исполнил.

09:45

Vasek

Весёлый©, Ох, посоны, это же МВЗ. Всё для шоу и болел. Скорее всего, была предварительная договоренность. ----------------- Рестлинг-стайл? Тока сценаристы НХЛ сдают, 4 раза Нефти первый пик прописывали в сюжете и теперь к тому же всё идёт. В последней серии у Дона Черри пройдёт амнезия и МакДи окажется внебрачным сыном Айзермана...

09:43

Vasek

Penziak, По ходу он и сам не ожидал, что шайба уйдёт с крюка)) ------------- один раз случайность; два, как минимум, уже совпадение. Куч и ранее такое вытворял

09:40

Vasek

З.Ы. Однако Пасифик топ! )))

09:37

Vasek

фу, какие стремные абибасовские полоски на свитерах. Срочно в огонь!

09:36

Penziak

По ходу он и сам не ожидал, что шайба уйдёт с крюка))

09:18

Werewolf

Angeldust Скажите, пожалуйста, почему в тексте новости указан счет 5-4, а в ролике счет совсем другой?_____Потому что это СЭ

09:09

Упёртый русский

В матче с Баффало он Ленеру такую же забил в прошлом году. Эффектно, а главное - два из двух, неудачных попыток пока не было. С учётом того, что Куч пробил в конкурсах Флери, да и первый его буллит был очень красивым, но Цветка выручила штанга, Куч был лучшим в этом МВЗ по выходам 1 в 0!

08:27

Angeldust

Скажите, пожалуйста, почему в тексте новости указан счет 5-4, а в ролике счет совсем другой?

08:27

Весёлый©

Ох, посоны, это же МВЗ. Всё для шоу и болел. Скорее всего, была предварительная договоренность.

08:13

splash174

Он с буллита в прошлом сезоне такой же забил

07:57

SportsMan

Смотрится эффектно хотя я такое уже видал как-то ))

07:51

torpedon_

Мастер с большой буквы!

07:41

ВеликийПашаБуре

В прошлом году такого же забил на буллитах. Многие ещё говорили, что с крюка сошла.

07:28

drJekil

Да не, очень изящно, и крайне обидно для кипера. Все красиво Куч сделал.

06:43

кедрнедр1994

Да так себе гол, вот седьмой гол (7:3) котороый забил станислав шапитько против амурских тигров это супер гол ( как дацюк )

06:10