Шайба Кучерова, о которой будут долго говорить. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ​ за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке со Столичным дивизионом (7:4). Третья шайба 24-летнего россиянина получилась самой зрелищной и привлекла внимание болельщиков и СМИ. Выйдя один на один с вратарем нападающий сделал ложное движение, и шайба прошла между ног голкипера.