Шайба Кучерова, о которой будут долго говорить. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке со Столичным дивизионом (7:4). Третья шайба 24-летнего россиянина получилась самой зрелищной и привлекла внимание болельщиков и СМИ. Выйдя один на один с вратарем нападающий сделал ложное движение, и шайба прошла между ног голкипера.
The first-ever hat trick in 3-on-3 #NHLAllStar history? Scored by none other than #Klutcherov himself.#NHLMVPKucherov 🔥 pic.twitter.com/QOMh0LGKO0– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 29 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Noodls
Здорово, вратарю на такое очень сложно реагировать!
10:04
ростовский свин
вспомните прошлогодний булит баффало в ворота ленера..то же самое практически исполнил.
09:45
Vasek
Весёлый©, Ох, посоны, это же МВЗ. Всё для шоу и болел. Скорее всего, была предварительная договоренность. ----------------- Рестлинг-стайл? Тока сценаристы НХЛ сдают, 4 раза Нефти первый пик прописывали в сюжете и теперь к тому же всё идёт. В последней серии у Дона Черри пройдёт амнезия и МакДи окажется внебрачным сыном Айзермана...
09:43
Vasek
Penziak, По ходу он и сам не ожидал, что шайба уйдёт с крюка)) ------------- один раз случайность; два, как минимум, уже совпадение. Куч и ранее такое вытворял
09:40
Vasek
З.Ы. Однако Пасифик топ! )))
09:37
Vasek
фу, какие стремные абибасовские полоски на свитерах. Срочно в огонь!
09:36
Penziak
По ходу он и сам не ожидал, что шайба уйдёт с крюка))
09:18
Werewolf
Angeldust Скажите, пожалуйста, почему в тексте новости указан счет 5-4, а в ролике счет совсем другой?_____Потому что это СЭ
09:09
Упёртый русский
В матче с Баффало он Ленеру такую же забил в прошлом году. Эффектно, а главное - два из двух, неудачных попыток пока не было. С учётом того, что Куч пробил в конкурсах Флери, да и первый его буллит был очень красивым, но Цветка выручила штанга, Куч был лучшим в этом МВЗ по выходам 1 в 0!
08:27
Angeldust
Скажите, пожалуйста, почему в тексте новости указан счет 5-4, а в ролике счет совсем другой?
08:27
Весёлый©
Ох, посоны, это же МВЗ. Всё для шоу и болел. Скорее всего, была предварительная договоренность.
08:13
splash174
Он с буллита в прошлом сезоне такой же забил
07:57
SportsMan
Смотрится эффектно хотя я такое уже видал как-то ))
07:51
torpedon_
Мастер с большой буквы!
07:41
ВеликийПашаБуре
В прошлом году такого же забил на буллитах. Многие ещё говорили, что с крюка сошла.
07:28
drJekil
Да не, очень изящно, и крайне обидно для кипера. Все красиво Куч сделал.
06:43
кедрнедр1994
Да так себе гол, вот седьмой гол (7:3) котороый забил станислав шапитько против амурских тигров это супер гол ( как дацюк )
06:10