Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой"

"Флорида" обыграла в матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампу". Матч завершился в овертайме со счетом 2:1. Россиянин Никита Кучеров в этой встрече забросил шайбу. Владислав Наместников провел на льду 14 минут и 19 секунд, но не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37 и был признан третьей звездой матча.

В еще одном поединке "Оттава" в овертайме уступила "Калгари" - 2:3. Победная шайба на счету Джонни Гудро.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Тампа" - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Йокинен - 5 (мен., Трочек, Яндл), 9:55 - 1:0. КУЧЕРОВ - 19 (бол., Друэн, Киллорн), 11:33 - 1:1. Маршессо - 14 (бол., Яндл, Йокинен), 61:49 - 2:1.

Вратари: Раймер - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 37 (12+10+12+3) - 32 (8+12+12+0).

Наши: - - Кучеров (21:03/2/-1), Наместников (14:19/3/0).

Майами. BB&T Center.

"Оттава" - "Калгари" - 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ферланд - 6, 29:39 - 0:1. Монахэн - 16 (Д. Хэмилтон, Годро), 37:08 - 0:2. Уинглс - 6 (Клаессон), 42:01 - 1:2. Уайдмэн - 2 (Хоффман, Смит), 58:58 - 2:2. Годро - 11 (Баклунд), 64:29 - 2:3.

Вратари: Кондон (58:45 - 58:58) - Эллиотт.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (6+8+10+3) - 26 (6+10+8+2).

Наши: - - -.

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).