09:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шайба Кросби - лучший гол недели в НХЛ

0
0
0
9

НХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших голов прошедшей игровой недели. Лучшей стала шайба капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби в ворота "Сент-Луиса".

0
0
0
9
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

.BattleFish.

Айртону давай Сида, Веселому Марнера, Рухбою Тарасенко, а мне хочется снова увидеть в ТОПах голы Ковальчука!

10:55

fifa_guru

его фамилия Megna! он еще первым же касанием пробросил на ход, чем застал защека врасплох. а забил самому Бобу ))

10:45

fifa_guru

у сида красивее (умнее) получилась передача )) гол так себе. понравилась как кэнак на хорошей скорости обвел вратаря и перекинул щиток. без шансов.

10:42

maxcds

roughboy я фигею просто.. как можно было гол тарасенко в овере в ворота торонто в принципе не включить в десятку лучших голов недели?? да он просто на голову выше любого гола в этой десятке..////// это пиндосы, чему ты удивляешься. 1 - Болодя, 2 - Нино, 3 - насильничек или Менья.

10:17

Весёлый©

Последнего гола Марнера нет, непорядок.

10:13

Айртон

Согласен, и передача и исполнение Сида супер!

10:06

roughboy

я фигею просто.. как можно было гол тарасенко в овере в ворота торонто в принципе не включить в десятку лучших голов недели?? да он просто на голову выше любого гола в этой десятке..

09:51

roughboy

бред.. гол тарасенко в овере намного лучше..

09:46

Dorognik.

Что-то не проникся, чего там красивого. Оставшаяся второй комбинация мишек в касание куда круче смотрится.

09:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ