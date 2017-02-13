Шайба Кросби - лучший гол недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших голов прошедшей игровой недели. Лучшей стала шайба капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби в ворота "Сент-Луиса".
НХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших голов прошедшей игровой недели. Лучшей стала шайба капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби в ворота "Сент-Луиса".
.BattleFish.
Айртону давай Сида, Веселому Марнера, Рухбою Тарасенко, а мне хочется снова увидеть в ТОПах голы Ковальчука!
10:55
fifa_guru
его фамилия Megna! он еще первым же касанием пробросил на ход, чем застал защека врасплох. а забил самому Бобу ))
10:45
fifa_guru
у сида красивее (умнее) получилась передача )) гол так себе. понравилась как кэнак на хорошей скорости обвел вратаря и перекинул щиток. без шансов.
10:42
maxcds
roughboy я фигею просто.. как можно было гол тарасенко в овере в ворота торонто в принципе не включить в десятку лучших голов недели?? да он просто на голову выше любого гола в этой десятке..////// это пиндосы, чему ты удивляешься. 1 - Болодя, 2 - Нино, 3 - насильничек или Менья.
10:17
Весёлый©
Последнего гола Марнера нет, непорядок.
10:13
Айртон
Согласен, и передача и исполнение Сида супер!
10:06
roughboy
я фигею просто.. как можно было гол тарасенко в овере в ворота торонто в принципе не включить в десятку лучших голов недели?? да он просто на голову выше любого гола в этой десятке..
09:51
roughboy
бред.. гол тарасенко в овере намного лучше..
09:46
Dorognik.
Что-то не проникся, чего там красивого. Оставшаяся второй комбинация мишек в касание куда круче смотрится.
09:44