Шайба Ковальчука не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. В составе "Кингз" шайбу забросил нападающий Илья Ковальчук.
Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отыграл 19 минут 35 секунд, Игорь Ожиганов провел на площадке 19 минут 27 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Лос-Анджелес" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Капанен - 3 (Гардинер, Мэттьюс), 0:46 - 1:0. Марло - 1 (бол., Лейво, Гардинер), 19:38 - 2:0. Ковальчук - 2 (Иафалло, Форборт), 23:38 - 2:1. Марнер - 4 (Таварес, Хаймэн), 28:32 - 3:1. Капанен - 4 (Мэттьюс), 47:45 - 4:1.
Вратари: Спаркс - Кэмпбелл.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 25 (10+8+7) - 34 (9+15+10).
Наши: Зайцев (19:35/1/0), Ожиганов (19:27/1/0) - Ковальчук (19:18/4/-1).
16 октября. Торонто. Scotiabank Arena.