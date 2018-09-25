Шайба Каменева помогла "Колорадо" обыграть "Вегас"

"Колорадо" переиграл "Вегас" в контрольном матче (5:3). В концовке третьего периода шайбой отметился российский нападающий "Эвеланш" Владислав Каменев.
НХЛ
Контрольный матч
"Вегас" - "Колорадо" - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Голы: Комфер - 1 (Каут, Грэйвс), 1:01 - 0:1. Седерберг - 1 (бол., Керфут, Жирар), 10:47 - 0:2. Пачоретти - 3 (Так, Макнэбб), 30:47 - 1:2. Дрис - 1 (Олт, О`Коннор), 33:00 - 1:3. Космачук - 1 (Грир, Тонинато), 44:36 - 1:4. Бишофф - 2 (Хаула, Хант), 45:58 - 2:4. Хант - 1 (бол., Смит, Так), 50:19 - 3:4. Каменев - 1 (п.в.), 58:55 - 3:5.
Вратари: Суббан (58:29 - 58:55) - Францоуз.
Броски: 32 (9+11+12) - 28 (7+12+9).
Наши: - - Каменев (14:36/3/1).
25 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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