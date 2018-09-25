07:47 | Хоккей — НХЛ

Шайба Каменева помогла "Колорадо" обыграть "Вегас"

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"Колорадо" переиграл "Вегас" в контрольном матче (5:3). В концовке третьего периода шайбой отметился российский нападающий "Эвеланш" Владислав Каменев.

НХЛ

Контрольный матч

"Вегас" - "Колорадо" - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Комфер - 1 (Каут, Грэйвс), 1:01 - 0:1. Седерберг - 1 (бол., Керфут, Жирар), 10:47 - 0:2. Пачоретти - 3 (Так, Макнэбб), 30:47 - 1:2. Дрис - 1 (Олт, О`Коннор), 33:00 - 1:3. Космачук - 1 (Грир, Тонинато), 44:36 - 1:4. Бишофф - 2 (Хаула, Хант), 45:58 - 2:4. Хант - 1 (бол., Смит, Так), 50:19 - 3:4. Каменев - 1 (п.в.), 58:55 - 3:5.

Вратари: Суббан (58:29 - 58:55) - Францоуз.

Броски: 32 (9+11+12) - 28 (7+12+9).

Наши: - - Каменев (14:36/3/1).

25 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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