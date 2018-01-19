Шайба и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Лос-Анджелесом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Пингвинз" 2 (1+1) очка набрал российский форвард Евгений Малкин. Для нападающего эта шайба стала 21-й в сезоне.
Для "Питтсбурга" эта победа стала пятой в щести последних матчах. "Кингз", в свою очередь, потерпели пятое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Питтсбург" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Хернквист - 14 (Хагелин), 0:43 - 0:1. Кемпе - 14 (Копитар, Маззин), 34:10 - 1:1. МАЛКИН - 21 (Мяяття, Шульц), 40:26 - 1:2. Хернквист - 15 (бол., Кросби, МАЛКИН), 50:21 - 1:3.
Вратари: Куик (59:34) - Десмит.
Штраф: 23 - 6.
Броски: 29 (11+8+10) - 31 (3+14+14).
Наши: - - Малкин (20:45/2/2).
19 января. Лос-Анджелес. Стадион Staples Center.
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Индисс
Werewolf Гаттузо Крут!!!!!!#! Werewolf ////Это не вброс, а реальное положение дел. А Индисс- это кто? Так-то я за Пингвинов.____Он за Кросби )))))=============Индисс-это старый клоун и обращать на него внимание не стоит!А лучший игрок Пенс между 2 и 19 января все годы был и есть Евгений Малкин-он же Малыч и он же Джино!
11:17
fifa_guru
Werewolf Vasek так то да. стоит позавидовать ПП, их вратарям. моложавые, голодные хоккеем)) // квота ЛАКа скорее отойдет Уткам, чем Нефти, но еще Картер не пришел, не сказал своего слова))
11:10
Werewolf
Гаттузо Крут!!!!!!#! Werewolf ////Это не вброс, а реальное положение дел. А Индисс- это кто? Так-то я за Пингвинов.____Он за Кросби )))))
10:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Werewolf ////Это не вброс, а реальное положение дел. А Индисс- это кто? Так-то я за Пингвинов.
09:55
Весёлый©
Гениальный русский и два вялых шведа. Похоже на мизансцену в европейском кино 18+.
09:52
maxcds
Как он (Кробзи) это делает?
09:39
Werewolf
Гаттузо Крут!!!!!!#! Игру сделал малек Сид! Факт. А Малыч так случайно, повезло от крюка отлетело и попал....так-то он посредственный и только мелкий Сидюк делает из него подобие звязды./////Уперед хищные Пингвины гумбольдта!______Вброс старый и не смешной. Если только Индисс оценит. Больше некому.
09:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Игру сделал малек Сид! Факт. А Малыч так случайно, повезло от крюка отлетело и попал....так-то он посредственный и только мелкий Сидюк делает из него подобие звязды./////Уперед хищные Пингвины гумбольдта!
09:33
ростовский свин
малкин все таки величина !!! шведы после перевода к нему -вон как взбодрились, особенно хернквист; в 5 игре подряд набирает очки...
09:27
Vasek
Werewolf, Откуда пингвины вратарей берут? ))))))))) И этот вроде норм тоже )))) ----------------------- ну так у всех клубов комплект из 4-6 киперов (на примере Пенс: 2 в основе, 2 в фарме и ещё 2 ниже (один играет в QMJHL; второй в аренде в Швеции, ну тот которого на МЧМ лучшим кипером признали). Скауты топ! ))) В прошлом сезоне было всего 4 киперов, поэтому пришлось Кондона на время клеймить из вэйвэра Хабов. ДеСмит второй сезон в АХЛ стату имеет лучше, чем у Джарри, но Джарри подняли раньше, поскольку он перспективнее (моложе и крупнее). ДеСмит сыграл хорошо, но и ЛАК не то, чтобы оч.опасно атаковали.
09:27
Easycure
fifa_guru, да героями первого были вратари. ДеСмит с плюсом, а Куик с огромным минусом.
09:19
Vasek
уже во втором периоде Пенс могли просто уничтожать ЛАК. Закрывали в чужой зоне (в основном звено Кросби с Симоном и Шери постаралось, Спронга после вчерашнего справедливо усадили в запас). Будь края чуть посильнее забили бы и не раз. Гол пропустили нелогичный опять после инд-ых ошибок Кессела и особенно оборонцев. И в третьем (смотрел не полностью) Пенс продолжили доминировать. З.Ы. ЛАК ужасен. Имхо, одним конкурентом Вегасу и Эдмонтону меньше, если сами Маслята за ум возьмутся конечно )))
09:19
Werewolf
fifa_guru Easycure начало вообще забавное было. первый период 1-0 в пользу Пенс, по ударам в створ 3-11)) не прогадал Салливан, не поставив Джерри второй день подряд)_____Откуда пингвины вратарей берут? ))))))))) И этот вроде норм тоже ))))
09:18
fifa_guru
Easycure начало вообще забавное было. первый период 1-0 в пользу Пенс, по ударам в створ 3-11)) не прогадал Салливан, не поставив Джерри второй день подряд)
09:00
Easycure
Пришло время зарабатывать на Питтсбурге, победа с форой за огромный кф). Хотя смотрел только начало и оно не сулило победы.
08:54