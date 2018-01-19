Шайба и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Лос-Анджелесом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Пингвинз" 2 (1+1) очка набрал российский форвард Евгений Малкин. Для нападающего эта шайба стала 21-й в сезоне.

Для "Питтсбурга" эта победа стала пятой в щести последних матчах. "Кингз", в свою очередь, потерпели пятое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Питтсбург" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Хернквист - 14 (Хагелин), 0:43 - 0:1. Кемпе - 14 (Копитар, Маззин), 34:10 - 1:1. МАЛКИН - 21 (Мяяття, Шульц), 40:26 - 1:2. Хернквист - 15 (бол., Кросби, МАЛКИН), 50:21 - 1:3.

Вратари: Куик (59:34) - Десмит.

Штраф: 23 - 6.

Броски: 29 (11+8+10) - 31 (3+14+14).

Наши: - - Малкин (20:45/2/2).

19 января. Лос-Анджелес. Стадион Staples Center.