Шайба и передача Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Калгари"

"Флорида" на выезде обыграла "Калгари" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Пантерз" 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Евгений Дадонов. В общей сложности в этом сезоне на его счету 36 (15+21) баллов за результативность в 47 играх.

Для "Флориды" эта победа стала третьей подряд. "Калгари" за аналогичное число игр потерпел два поражения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" - "Флорида Пантерз" - 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Матесон - 7, 1:09 - 0:1. Д. Хэмилтон - 11 (бол., Джиордано, Монахэн), 14:10 - 1:1. Трочек - 22 (бол., Барков), 20:58 - 1:2. ДАДОНОВ - 15 (бол., Яндл, Трочек), 23:09 - 1:3. Барков - 19 (ДАДОНОВ, Экблад), 26:03 - 1:4. Д. Хэмилтон - 12 (бол., Монахэн, Ткачак), 32:15 - 2:4. Матесон - 8 (Пайсик, Барков), 43:41 - 2:5. Маккэн - 6 (Петровик, Уигар), 45:42 - 2:6. Д. Хэмилтон - 13, 51:55 - 3:6.

Вратари: Риттих (26:03) - Луонго, 26:03).

Штраф: 23 - 29.

Броски: 33 (11+11+11) - 30 (9+11+10).

Наши: - Дадонов (14:28/2/1).

18 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.