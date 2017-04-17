Шайба и две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" одержать третью победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Коламбус" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба, а также хет-трик, на счету Джейка Гюнтцеля. На счету Евгения Малкина 3 (1+2) очка. Еще одну шайбу в составе "Пингвинз" забросил Брайан Раст. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 42 броска из 47.

После этого результата счет в серии стал 3:0 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч снова пройдет на площадке "Блю Джэкетс" 19 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:5 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Аткинсон - 1 (Дубински, Фолиньо), 0:11 - 1:0. Гюнтцель - 2 (Хэйнси, Кросби), 3:17 - 1:1. Аткинсон - 2, 5:02 - 2:1. Веренски - 1 (бол., Ганье, Фолиньо), 6:10 - 3:1. Раст - 2 (Дюмулин, МАЛКИН), 25:21 - 3:2. МАЛКИН - 2, 33:25 - 3:3. Гюнтцель - 3 (бол., МАЛКИН, Кессел), 51:48 - 3:4. Дубински - 1 (Джонсон, Бьоркстранд), 55:11 - 4:4. Гюнтцель - 4 (Кросби), 73:10 - 4:5.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Флери.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (14+8+8+7) - 47 (11+19+10+7).

Наши: - - Малкин (23:42/3/2).

Коламбус. Nationwide Arena.

Счет в серии: 0-3 (1:3, 1:4).