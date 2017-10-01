Шайба и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

"Тампа-Бэй" в овертайме обыграла "Нэшвилл" в предсезоноом матче - 3:2. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий Никита Кучеров - гол в дополнительное время и две передачи в основное. Он провел на площадке 19 минут 28 секунд.

Также в составе "Лайтнинг" на лед выходили нападающий Владислав Наместников (18 минут 20 секунд), защитник Михаил Сергачев (20 минут 33 секунды) и голкипер Андрей Василевский. Российский вратарь отыграл весь матч и отразил 26 бросков из 28.

За "Предаторз" 14 минут 26 секунд на площадке провел защитник Алексей Емелин, 12 минут 10 секунд - нападающий Владислав Каменев. Россияне результативными действиям не отметились.

В еще одном поединке "Миннесота" разгромила "Даллас" - 5:1.

НХЛ

Предсезонный матч

"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй" - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

"Миннесота" - "Даллас" - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)