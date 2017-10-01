Шайба и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

"Тампа-Бэй" в овертайме обыграла "Нэшвилл" в предсезоноом матче - 3:2. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий Никита Кучеров - гол в дополнительное время и две передачи в основное. Он провел на площадке 19 минут 28 секунд.
Также в составе "Лайтнинг" на лед выходили нападающий Владислав Наместников (18 минут 20 секунд), защитник Михаил Сергачев (20 минут 33 секунды) и голкипер Андрей Василевский. Российский вратарь отыграл весь матч и отразил 26 бросков из 28.
За "Предаторз" 14 минут 26 секунд на площадке провел защитник Алексей Емелин, 12 минут 10 секунд - нападающий Владислав Каменев. Россияне результативными действиям не отметились.
В еще одном поединке "Миннесота" разгромила "Даллас" - 5:1.
НХЛ
Предсезонный матч
"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй" - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
"Миннесота" - "Даллас" - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
86 doing 86 things. 💰 #TBLvsNSH pic.twitter.com/XEt3EaRL3l– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 1 октября 2017 г.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Миннесота Уайлд
- Даллас Старз
- Нэшвилл Предаторз
- Никита Кучеров
- Алексей Емелин
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Владислав Каменев
- Михаил Сергачев