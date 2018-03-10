Шайба и буллит Кучерова принесли "Тампе" победу над "Монреалем"

"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров провел на площадке 21 минуту. Он забросил шайбу в третьем периоде, сравняв счет в этой встрече, а также реализовал победный буллит.
Защитник Михаил Сергачев за 16 минут 26 секунд сделал одну результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Монреаль" - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Лехконен - 6 (бол., Юдон, Райлли), 4:10 - 0:1. Джонсон - 20 (бол., СЕРГАЧЕВ, Гурд), 13:43 - 1:1. Гальченюк - 16 (Юдон), 23:00 - 1:2. КУЧЕРОВ - 34 (Стэмкос, Миллер), 53:43 - 2:2.
Победный буллит: КУЧЕРОВ.
Вратари: Доминге - Ниеми.
Штраф: 13 - 15.
Броски: 34 (11+10+10+3) - 29 (6+12+10+1).
Наши: Кучеров (21:00/5/1), Сергачев (16:26/0/0) - -.
10 марта. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Монреаль Канадиенс
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
AndersenRUS
.BattleFish. опс я сам вспомнил, у Миллера первым, у Макдоны вторым, у Сергачева третьим :)
01:07
AndersenRUS
.BattleFish. У Миллера вью брали вторым, Сергачева третьим. Кто напомнит у кого первым ?
01:06
AndersenRUS
re fireman32 Был Миха в овертайме и даже гол чуть не случился при его присутствие. Или не почудилось пацаны ? :) Насчет х...о думаю у тебя предвзято сейчас, звено Стамески играет не очень, согласен полностью. Кого туда только не пихает Купер, Киллорна, Куница, Джонсона... Вообще у меня к Куперу с этим претензии, он в кажой игре тасует звенья еще при Намесе. Надежда что перед пловом готовит разную тактику, но так не делает не один тренер. Я до сих пор не могу назвать плотные связки Тампы... З.Ы. По Сергачеву скажу так, его не выпускают в важные моменты игры, например в концовке. Тот же Стамеска отыграв меньшиство без перерыва тут же с Кучем выходит играть дальше, еще думаю откуда у него силы. Но исправно Миху выпускают в моменты когда надо давить. Сегодня я ошибок не заметил, хотя и явно его берегут от них, его проходов стало меньше, сегодня было два. А ударов вообще не было, только пасы. Понимаю, с приходом Макдоны появилась возможность сесть в запас, но пока все норм.
01:05
.BattleFish.
AndersenRUS re fireman32 Уводишь от вопроса про звезды. Правильно, Куча там нет. Миллер зато первый :) Наверное потому что по английски хреново говорит ? :) А насчет запоет то такое, в чем ты прав, смотрю пока есть за кого болеть. 00:49--------------там вью берут не обязательно у первой звезды!
01:01
fireman32
AndersenRUS...Если Тампа играет х...о,то я так прямо говорю,да и ты сам прекрасно знаешь,что с такой игрой против Бостона,Питтсбурга и даже какого-нибудь НДД делать нечего,ну если только вдохновение не уйдет от Василевского.А Сергачев,ты прав,действительно хорош,надо было его выпускать на большинство в овертайме,а не Хедмана.
00:53
AndersenRUS
re fireman32 Уводишь от вопроса про звезды. Правильно, Куча там нет. Миллер зато первый :) Наверное потому что по английски хреново говорит ? :) А насчет запоет то такое, в чем ты прав, смотрю пока есть за кого болеть.
00:49
AndersenRUS
Травма у него месяца два уже.
00:46
Антон Шипулин гений биатлона
А куда Будая дели??
00:43
fireman32
AndersenRUS...Я посмотрю,что ты запоешь,когда с такой игрой Тампа вылетит в первых же кругах ?Да ты ничего и не скажешь,промолчишь в тряпочку
00:42
AndersenRUS
re fireman32 Эй нытик, а звезд то в итоге назовешь ?
00:39
AndersenRUS
Кто там за Сергачева волновался ? :) Дали первый булит пробить. Интервью берут после матча. Да он в Тампе уже в доску свой :) По игре спецом следил за Макдоной, пока уровня Джирарди, ошибается, не впечатляет, но в меньшистве дают играть, значит доверяют. З.Ы. Запомнился эпизод Паккетом еще, с его силовым приемом и дракой, боец :)
00:38
fireman32
Чуть не проиграть у себя дома такому днищу,как Монреаль)).А Кучерова,в овертайме запоровшего все что можно и чуть не привезшего,спасибо вратарю,гол,назовут одним из звезд матча.Нет,в Тампе,с такими лидерами,не только за вратарей можно быть спокойным)))
00:11
maks55555
Но удивляет, что игра была совершенно равной против ослабленного травмами Монреаля.
00:10
.BattleFish.
Ну ладно ладно, добавлю, что лидеры Тампы по сути затащили встречу!)
00:06
.BattleFish.
Скажу лишь одно, Доминг шикарный бэкап, за вратарей Тампы я спокоен!)))
00:05
adamantane'
О, добавили инфу! Видно, очень спешили).
00:04
adamantane'
А в от содержание заметки ни о чём: " "Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. НХЛ Регулярный чемпионат "Тампа-Бэй" - "Монреаль" - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)" Ни минут, ни авторов голов.
00:03
adamantane'
Очень здорово! Важный гол в основное время (собственно, счёт сравнял) ближе к концу матча плюс победный буллит.
00:01