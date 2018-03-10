Шайба и буллит Кучерова принесли "Тампе" победу над "Монреалем"

"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров провел на площадке 21 минуту. Он забросил шайбу в третьем периоде, сравняв счет в этой встрече, а также реализовал победный буллит.

Защитник Михаил Сергачев за 16 минут 26 секунд сделал одну результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Монреаль" - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лехконен - 6 (бол., Юдон, Райлли), 4:10 - 0:1. Джонсон - 20 (бол., СЕРГАЧЕВ, Гурд), 13:43 - 1:1. Гальченюк - 16 (Юдон), 23:00 - 1:2. КУЧЕРОВ - 34 (Стэмкос, Миллер), 53:43 - 2:2.

Победный буллит: КУЧЕРОВ.

Вратари: Доминге - Ниеми.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 34 (11+10+10+3) - 29 (6+12+10+1).

Наши: Кучеров (21:00/5/1), Сергачев (16:26/0/0) - -.

10 марта. Тампа. Amalie Arena.