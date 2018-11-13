Шайба Голдобина не помогла "Ванкуверу" избежать поражения в матче с "Рейнджерс"

"Рейнджерс" обыграл "Ванкувер" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственный гол у гостей в активе российского нападающего Николая Голдобина.

У команды из Нью-Йорка шайбы забрасывали Филип Хитил и Брендан Хаутен. "Рейнджерс" с 20 очками на седьмом месте в Восточной конференции. У "Ванкувера" 22 очка и третье место на Западе.

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"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Ванкувер" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Голдобин - 2 (Мотт, Хаттон), 23:16 - 0:1. Хитил - 1 (бол., Крайдер, Пионк), 32:42 - 1:1. Хауден - 4 (Веси, Фаст), 51:19 - 2:1.

Вратари: Лундквист - Маркстрем (57:41).

Штраф: 13 - 17.

Броски: 27 (8+10+9) - 26 (8+7+11).

Наши: Наместников (19.56/2/-1) - Голдобин (18.32/2/0).

13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Голдобин признан третьей звездой матча.

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