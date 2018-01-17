Шайба Фиалы принесла "Нэшвиллу" победу над "Вегасом"

"Нэшвилл" на своем льду выиграл у "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором единственной шайбы стал Кевин Фиала.
Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 14 с половиной минут, отметился двумя силовыми приемами и тремя блок-шотами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Вегас" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Фиала - 11 (Суббан, Сиссонс), 48:00.
Вратари: Сарос - Флери (57:58).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 27 (9+11+7) - 43 (15+15+13).
Наши: Емелин (14:26/0/1) - -.
17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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