Шайба Фиалы принесла "Нэшвиллу" победу над "Вегасом"

"Нэшвилл" на своем льду выиграл у "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором единственной шайбы стал Кевин Фиала.

Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 14 с половиной минут, отметился двумя силовыми приемами и тремя блок-шотами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Вегас" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Фиала - 11 (Суббан, Сиссонс), 48:00.

Вратари: Сарос - Флери (57:58).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 27 (9+11+7) - 43 (15+15+13).

Наши: Емелин (14:26/0/1) - -.

17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.