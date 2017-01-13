Шайба Драйзайтля принесла "Эдмонтону" победу над "Нью-Джерси"

"Эдмонтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 3:2 ОТ. Решающую шайбу забросил нападающий Леон Драйзайтль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Нью-Джерси" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Зэйджак - 9 (Палмиери, Каммаллери), 18:06 - 0:1. Секера - 5 (Драйзайтль, Ларссон), 20:16 - 1:1. Сантини - 1 (Холл, Паренто), 39:09 - 1:2. Марун - 17 (Драйзайтль, Макдэвид), 52:36 - 2:2. Драйзайтль - 16 (Макдэвид, Клефбом), 61:50 - 3:2.
Вратари: Тэлбот - Шнайдер.
Штраф: 13 - 13.
Броски: 34 (9+9+12+4) - 18 (6+7+4+1).
Наши: Слепышев (12:30/4/0) - Калини (11:07/0/-1).