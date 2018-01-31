Шайба Дадонова принесла "Флориде" победу над "Айлендерс"

"Флорида" на выезде переиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал российский нападающий Евгений Дадонов.

28-летний россиянин эффектно из-за ворот забросил шайбу, которая стала для него 11-й в сезоне. Всего на его счету 30 (11+29) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Флорида" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Матесон - 5 (Пайсик, Сивиур), 8:57 - 0:1. ДАДОНОВ - 11, 34:40 - 0:2. Яндл - 5 (Трочек), 44:14 - 0:3. Пелеч - 2 (Дж. Бэйли, Чимера), 45:09 - 1:3. Юбердо - 17 (п.в., Трочек), 58:49 - 1:4.

Вратари: Галак (56:52 - 58:49) - Сятери.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 33 (7+10+16) - 40 (12+16+12).

Наши: - - Дадонов (17:16/3/0), Мамин (11:52/2/0).

31 января. Нью-Йорк. Barclays Center.

Классный гол Дадонова в ворота "Айлендерс". Видео